Che sia per il pranzo o per la cena, un buon contorno rende tutti i piatti più gustosi e di qualità. Grazie ai moderni metodi di coltivazione, poi, gran parte degli ortaggi e delle verdure sono reperibili tutto l’anno. Dunque, trovare il contorno giusto per ogni occasione è piuttosto semplice. Tra gli alimenti più amati troviamo le patate. Famose non solo per il gusto eccezionale, ma anche perché, purtroppo, assorbono molto olio in cottura. Attenzione, però, perché non tutti sanno che le patate si possono cuocere anche senza olio. Basta conoscere questo trucchetto facilissimo.

Tra i contorni più gettonati, non possiamo non menzionare le melanzane. Un prodotto che si presta a numerosissime ricette. Tuttavia, il retrogusto amarognolo, tipico delle melanzane, potrebbe rovinare le preparazioni. A tal proposito, ecco come spurgare a meglio le melanzane con 3 semplicissimi trucchi di cucina.

Questa sera, parleremo di un altro alimento apprezzatissimo: la zucchina.

Dunque, ecco l’idea sfiziosa e semplicissima per un contorno da veri chef, perfetto da servire con carne o pesce

Deliziare amici e parenti sarà semplicissimo con queste golose zucchine al forno. Un contorno facile e veloce.

Ecco, tutti gli ingredienti per 4 persone

800 g di zucchine;

1 spicchio di aglio;

50 g di pane raffermo;

1 mazzetto di erbe aromatiche, ad esempio, il rosmarino, il timo e la salvia;

olio, sale e pepe q.b.

Procedimento

Basteranno 10 minuti per preparare questo goloso contorno, ideale per accompagnare piatti di carne o di pesce in poco tempo. Innanzitutto, lavare e pulire le zucchine, eliminando le estremità. Poi, tagliare e creare tanti bastoncini sottili. Frullare il pane raffermo in un mixer, insieme allo spicchio d’aglio. Successivamente, aggiungere anche il mazzetto di erbe aromatiche. Mescolare e aggiungere anche un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Questa sarà la panatura delle zucchine.

A questo punto, impanare le listarelle di zucchine. Poi, disporle in una pirofila leggermente oleata o rivestita da carta da forno. Aggiungere un filo d’olio.

Le zucchine sono pronte, non resterà che farle cuocere in forno. Per la cottura, si consiglia di impostare il forno alla temperatura di 180° C, in modalità statica. Far cuocere per 10, 15 minuti. Tirar fuori appena le zucchine appariranno dorate e leggermente croccanti. In poche mosse, potremmo servire un piatto sfizioso e ricco di gusto, senza senza di colpa. Dunque, ecco l’idea sfiziosa e semplicissima per un contorno da veri chef.

