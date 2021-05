L’estate vuole il mare, si sa.

Come negarlo?

Non sempre però è possibile andarci, soprattutto in questa estate di post pandemia, con i soldi che scarseggiano e tutti le restrizioni del caso.

Dunque, come rinfrescarsi, senza spendere soldi per andare in affollate piscine?

Un modo c’è.

Ecco l’idea perfetta per questa estate, per non spendere niente e fare il bagno in paesaggi mozzafiato difficili da dimenticare.

Fiumi e torrenti balneabili

L’Italia è piena di fiumi e torrenti balneabili. Non occorre trovarsi in montagna, anche le campagne circostanti alle città, offrono spesso dei sicuri refrigeri.

Se si ha la fortuna di trovarsi vicino a delle colline, le opportunità sono ancora maggiori.

Chi crede che sia scomodo o poco pratico fare il bagno nei torrenti, si sta sbagliando di grosso. Bisogna, ovviamente, sapere dove andare, ma non è difficile.

Come fare

Basterà consultare il web e si troveranno tantissime opportunità.

Spesso questi torrenti offrono delle piscine naturali davvero suggestive.

L’importante è recarsi soltanto in posti sicuri e conosciuti, perché certi fiumi possono anche essere pericolosi.

Perciò munendosi di un po’ di buona volontà e di voglia di esplorare, si potranno fare dei bagni davvero indimenticabili.

Vantaggi

Il primo vantaggio è che queste mete sono spesso poco frequentate, quindi si potrà trovare refrigerio in piena estate, senza incappare nella calca.

Il secondo buon motivo è relativo all’acqua dei torrenti di per sé.

Essendo solitamente ad una temperatura più bassa, rispetto al mare e alla piscina, svolge un’azione benefica sui muscoli. Non a caso nelle terme esistono i frigidarium.

Perciò, ecco la soluzione ideale per la calda stagione in arrivo, gratis e particolare.

A un passo dalla propria casa, spesso ci nascondono dei piccoli paradisi.

Ecco l’idea perfetta per questa estate, per non spendere niente e fare il bagno in paesaggi mozzafiato, difficili da dimenticare.