Capita molto spesso di non pensare a quanto si inquini ogni giorno con plastica, vetro, cartone o altro ancora. Proprio per questo motivo bisogna cercare di essere più attenti all’ambiente e con le idee giuste è proprio un gioco da ragazzi.

La creatività è alla base di tutto che è accompagnata dalla capacità di dar nuova vita a quell’oggetto oramai destinato al bidone della spazzatura.

Oltre ad dare un nuovo scopo a quell’oggetto, investendo del tempo si possono creare anche delle belle idee tutte da provare anche subito.

Ecco l’idea creativa per riciclare in maniera simpatica ed intelligente un recipiente molto comune in cucina

In cucina ci sono molti oggetti in plastica, cartone o vetro che dopo aver compiuto il loro percorso spesso di imballaggio, protezione o altro, sono destinati ad essere cestinati.

Ma con l’idea giusta e creativa si può riciclare in maniera simpatica ed intelligente anche un comune recipiente da cucina come un barattolo in vetro.

In fondo basterà pensare nel quotidiano a quanti barattoli vengono cestinati e quanti di questi potrebbero essere fonte di ispirazione e di creatività per tutti.

Come riciclare questo comune contenitore con un utilizzo davvero eccezionale

La prima cosa che viene in mente è un utilizzo per le conserve, per i legumi, ma anche come lanterne o portacandele e così via. Ma non tutti hanno mai pensato che questo comune recipiente possa essere utilizzato in questo modo.

Proporre un aperitivo con delle noccioline e le varie patatine e sfizioserie da bar in barattolo, può essere un’idea originale e creativa. Soprattutto in estate, dove spesso questi alimenti sono esposte all’esterno, non saranno attaccati dall’umidità che garantirà sempre un prodotto fresco.

Oltre a questo utilizzo creativo, in occasione di un aperitivo si possono utilizzare dei barattoli medi in vetro per poter proporre i famosi drink o bevande varie e rinfrescanti. I famosi smoothie sono spesso preparati proprio in barattoli di vetro e conservati in frigo, pronti per essere consumati a qualsiasi ora del giorno.

Anche il cibo può essere utilizzato in questo fantastico contenitore in vetro. Con dei barattoli di piccola o media dimensione si possono creare dei dolci monoporzione come degli ottimi tiramisù, cheesecake e così via.

Ogni cibo freddo può essere disposto in un barattolo. Come ad esempio per un pic-nic si potranno utilizzare dei grossi barattoli di vetro dove all’interno si potrà disporre di una buonissima insalata di riso.