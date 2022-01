Secondo le statistiche si stima ormai che la lavastoviglie sia presente tra gli italiani in 1 casa su 3. Addirittura, molti ormai ne avrebbero 2: una in cucina e una in taverna. Diciamoci la verità, è uno degli elettrodomestici più utili in assoluto. E, come tale, andrebbe trattato, proprio perché quando si guasta ci manda in crisi. Acquistare una lavastoviglie oggi non è più proibitivo, grazie anche alle continue promozioni di un settore molto concorrenziale. Non facciamo però lo sbaglio di sottovalutare la sua manutenzione, perché potrebbe costarci caro. E, non è solo un modo di dire. Quindi ecco l’errore più grande da non fare mai con la lavastoviglie e a cui dovremmo sempre prestare attenzione.

Attenzione a questi accessori da non mettere mai nella lavastoviglie

Cucchiai e taglieri di legno non andrebbero in lavastoviglie perché si rovinerebbero, o, addirittura rischiano di rompersi. A causa della deformazione del legno a continuo contatto con acqua bollente e detergenti chimici.

Ma secondo delle recenti analisi di mercato, attenzione alle pentole antiaderenti. Soprattutto se abbiamo speso un capitale per il loro acquisto. Oltre al pericolo ruggine, potrebbero perdere la famosa patina che permette al cibo di non attaccarsi.

A questo punto, potrebbe tornare utilissimo il sistema con il quale le nostre nonne lavavano e facevano durare anni le pentole.

Il modo migliore per pulire il pentolame

Molti di noi spendono delle belle cifre per garantirsi delle pentole aderenti di qualità. Usandole più volte al giorno, dovremmo pulirle con una certa cautela. La nostra Redazione suggerisce questa procedura:

metterla a bagno in acqua bollente, magari conservando quella della pasta;

unire eventualmente del bicarbonato;

lasciare che si sgrassi, procedendo poi alla pulizia sempre a mano.

Ecco l’errore più grande da non fare mai con la lavastoviglie e attenzione a questo accessorio che si potrebbe rovinare nel lavaggio

La maggior parte degli utensili sconsigliati per la lavastoviglie sarebbero a rischio deperimento. Ma, ce n’è uno anche potenzialmente pericoloso per la salute. Parliamo del coperchio della pentola a pressione. Proprio quello che fischia e che attira l’attenzione dei bambini. Quello non andrebbe proprio messo in lavastoviglie perché le valvole di fuoriuscita del vapore potrebbero ostruirsi e fare da tappo. È un’ipotesi abbastanza rara, ma tutelarsi non fa mai male. Senza considerare, invece, l’usura delle “gommine”, che, queste sì, potrebbero deformarsi e far perdere qualità ed efficacia alla cottura.

