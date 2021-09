Con l’arrivo dell’autunno è il momento di ritirare in casa le piante d’appartamento che hanno trascorso la bella stagione all’esterno. Soprattutto se abbiamo delle piante tropicali, o comunque tipiche dei climi caldi, è importante ricordarsi di ricoverarle all’arrivo dei primi freddi.

Ma attenzione, anche se le abbiamo portate al calduccio in casa, questo non significa che le nostre piante siano fuori pericolo. C’è un errore banale che molti compiono, ma che può rischiare di compromettere la salute delle nostre amate piantine. Potremmo vederle perdere vigore e seccarsi davanti ai nostri occhi, senza capire il perché.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In realtà la ragione è molto semplice, ed è dovuta a un nostro banale errore. Ma niente paura, è facile rimediare. Vediamo di che cosa si tratta.

Ecco l’errore più comune che può uccidere le piante da appartamento in autunno

Ma di quale errore stiamo parlando? Semplice: dell’aria di casa troppo secca. Quando arriva l’autunno e cominciamo ad accendere il riscaldamento, spesso l’aria delle nostre case diventa troppo secca. Il riscaldamento infatti, sia artificiale che naturale, rende l’aria di casa molto più secca. Ma in casa avremmo in realtà bisogno di un certo grado di umidità. Sia per il benessere nostro e delle nostre vie aeree, ma anche per il bene dei nostri animali domestici e delle nostre piante. Ecco l’errore più comune che può uccidere le piante d’appartamento in autunno. Se l’aria è troppo secca, le foglioline delle nostre piante, soprattutto quelle più giovani, potrebbero seccare o appassire. A lungo andare, questo può mettere in pericolo la vita della pianta. Ma fortunatamente è molto semplice rimediare.

Come prevenire e rimediare al problema

La soluzione è molto semplice: ricordiamoci di umidificare l’aria di casa. Non occorrono elettrodomestici specifici. Basta attaccare al termosifone dei contenitori con l’acqua, esattamente come quelli di ceramica che si usavano una volta. Se non li abbiamo a disposizione, non disperiamo. C’è un’altra semplicissima soluzione. Facciamo bollire un pentolino con della semplice acqua di rubinetto. L’acqua, evaporando, umidificherà alla perfezione l’aria di casa. Le nostre piante ne saranno molto grate. Se poi vogliamo prendere due piccioni con una fava, aggiungiamo all’acqua poche gocce del nostro olio essenziale preferito, non solo per umidificare l’ambiente, ma anche per profumarlo.

A proposito di piante in casa: se proprio non abbiamo il pollice verde e siamo riusciti a uccidere persino le piante grasse, probabilmente abbiamo fatto questo errore.