Lo sappiamo bene, con la stagione calda ci viene sempre più voglia di indossare capi chiari. Quando indossiamo abiti scuri è tutto più semplice! Le macchie si vedono meno e lo stesso discorso vale per pieghe e aree stropicciate. Ma non solo. I capi scuri hanno un altro vantaggio: possiamo indossarli con qualsiasi tipo di intimo. Il discorso è invece molto diverso quando parliamo di vestiti bianchi.

Ecco l’errore molto diffuso da evitare nella scelta dell’intimo quando indossiamo capi bianchi

Purtroppo molti quando indossano capi bianchi fanno un errore che può portare a brutte figure. Prima di tutto sappiamo bene che è meglio evitare biancheria intima colorata o scura. Molti quindi evitano reggiseni e mutande nere, rosse e blu. Sappiamo bene che i capi bianchi tendono a essere un po’ trasparenti, soprattutto se il tessuto è sottile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Vogliamo quindi fare in modo che la biancheria intima non si veda. Nel farlo, però, molti fanno un errore. Tanti, infatti, pensano di dover indossare l’intimo più chiaro che possiedono. La scelta, quindi, ricade su mutante o reggiseni bianchi. Purtroppo, però, questi si vedono anche sotto i capi bianchi! Il risultato sarà quindi molto deludente.

Ecco la soluzione

Ecco l’errore molto diffuso da evitare nella scelta dell’intimo quando indossiamo capi bianchi, ma come rimediare? La soluzione è infatti molto semplice. C’è effettivamente un colore che, sotto i capi bianchi, sembra quasi invisibile. Parliamo infatti del color carne! L’intimo color carne si “camuffa” con il colore della nostra pelle e non risalta.

Per questa ragione ognuno di noi dovrebbe avere nel proprio armadio almeno un reggiseno, un paio di mutande e perfino una canottiera color carne. In questo modo non ci faremo trovare impreparati quando dovremo indossare capi bianchi! Attenzione però, non tutti i color carne sono uguali! Dobbiamo cercare un intimo il cui colore corrisponda il più possibile a quello della nostra pelle.