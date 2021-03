A nessuno piace litigare e discutere. Spesso quando ci troviamo in una discussione sentiamo inoltre che questa non sta andando da nessuna parte. È infatti molto difficile risolvere il malcontento tra due persone. Tra le varie cause ce n’è una molto comune. Ecco l’errore che tutti facciamo durante le discussioni che non ci fa risolvere i conflitti .

Vogliamo avere ragione

Le discussioni spesso iniziano perché c’è del disaccordo tra le due parti. Noi pensiamo una cosa e l’altra persona pensa l’opposto. Spesso si tratta inoltre di questioni molto personali. Finiamo così col discutere non solo pensando al presente. Influiscono infatti anche il nostro passato, le nostre emozioni della giornata e il rapporto che abbiamo con l’altra persona.

Quante volte abbiamo reagito male a un comportamento innocuo perché eravamo già nervosi? Peggio ancora quando l’argomento della discussione tocca un nostro tasto dolente. In quel caso entriamo spesso sulla difensiva e vogliamo avere ragione a tutti i costi. Difficilmente, infatti, discutiamo per avere una vera conversazione, ma lo facciamo solo per provare che l’altra persona ha torto. Per farlo incappiamo in un grave errore.

Impariamo ad ascoltare

Ecco l’errore che tutti facciamo durante le discussioni che non ci fa risolvere i conflitti e ci impedisce di ascoltare davvero l’altro. Pensiamoci bene. Cosa facciamo durante una discussione quando l’altro sta parlando? Spesso non lo stiamo veramente ad ascoltare. La nostra mente è altrove. Siamo infatti impegnati già a prepararci una risposta per far prevalere la nostra opinione. Questo non è un vero ascolto, ma solo un momento che usiamo per trovare difetti in quello che l’altro dice. Siamo quindi già pronti a dare torto all’altra persona a priori.

Ciò crea un forte attrito nelle discussioni. L’interlocutore non si sente veramente ascoltato e capito. E la discussione diventa una gara a chi ha le argomentazioni migliori. Per discutere in modo veramente produttivo bisogna invece imparare ad ascoltare l’altro. Quando il nostro interlocutore sta parlando, dobbiamo accettare quello che ci dice, anche se la cosa ci ferisce. Solo tenendo mente e cuore aperti potremo capire il punto di vista dell’altro e, allo stesso tempo, fargli capire il nostro nel modo più efficace.