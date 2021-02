Solitamente quando prepariamo un piatto decidiamo di affrontare la ricetta in uno di questi due modi. Nel primo caso, quando siamo di fretta e l’unico obbiettivo è quello di spezzare la fame, tralasciamo molti passaggi in quanto non badiamo troppo al risultato finale. Nel secondo invece, che si presenta quando dobbiamo ospitare una cena per i nostri amici ad esempio, la storia è completamente diversa. Ci teniamo infatti che tutto risulti perfetto. Per far si che ciò avvenga pero, è necessaria una cura meticolosa in ogni piccolo dettaglio.

In un attimo

Se vogliamo fare le cose fatte bene in cucina, dobbiamo essere molto attenti ai passaggi che la ricetta ci impone. Anche un piccolo errore purtroppo, o una piccola disattenzione, possono rovinare la riuscita dell’intero piatto. Alle volte molti sbagliano proprio all’ultimo, quando si sta ultimando l’impiattamento. Mandare in fumo un lavoro intero nei minuti che precedono la presentazione del piatto di certo non fa piacere a nessuno. Per questo è bene informarsi e capire come prevenire a questi inconvenienti. A tal proposito, ecco l’errore che molti fanno quando preparano i biscotti rovinando la ricetta.

Troppo caldo da glassare

Nella preparazione dei biscotti sono tanti gli inconvenienti che potremmo dover affrontare. In questo articolo vogliamo parlare di un problema comune in grado purtroppo di mandare a rotoli tutto il lavoro. Non parliamo di un inconveniente legato all’impasto, né tantomeno alla cottura. Andiamo dunque a vedere di che si tratta. Infatti ecco l’errore che molti fanno quando preparano i biscotti rovinando la ricetta. Come sappiamo bene, una volta che i biscotti sono cotti è il momento di decorarli nei modi che più preferiamo. Da glasse a creme, le opzioni sono diverse.

È importantissimo però ricordarci che, prima di glassarli o decorarli, i biscotti devono necessariamente raffreddarsi. Molti infatti decidono di applicare la glassa dopo pochi minuti che i dolcetti sono usciti dal forno, e il risultato purtroppo si rivela disastroso. Essendo ancora bollenti, la glassa non fa altro che sciogliersi provocando così anche la rottura dei biscotti stessi. Dobbiamo attendere almeno trenta minuti, essere certi che si siano freddati del tutto e, solo allora, applicare le decorazioni. Rischiamo sennò di bruciare tutto il lavoro per un dettaglio dell’ultimo minuto.