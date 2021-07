Le farmacie ormai sono diventate, loro malgrado, una sorta di distaccamento del pronto soccorso o del medico di base. Quante volte ci rechiamo in farmacia in cerca di un consiglio rapido prima di andare dal medico o al pronto soccorso?

La fiducia che ripongono gli italiani nei farmacisti è altissima: lo rivela un sondaggio dell’Istituto Piepoli secondo cui in un range da zero a dieci i farmacisti raggiungono un voto del 7,9 da parte degli italiani.

Di pari passo con l’aumentata fiducia, la farmacia fornisce sempre più sevizi. In farmacia possiamo acquistare autotest disgnostici oppure fermarci per un’analisi immediata.

Oltre al consueto controllo della pressione, in farmacia ci si reca anche per fare le analisi. Con la legge 69/2009 è nata infatti la cosiddetta “farmacia dei servizi”.

Ecco l’elenco delle analisi che possiamo fare senza prescrizione e prenotazione in farmacia

Non tutti sanno, infatti, che i medici curanti non possono prescriverci delle analisi con una certa frequenza. Se necessitiamo di controllare l’esito di una cura oppure di un elettrocardiogramma rapido possiamo recarci in farmacia.

Fra le analisi che può svolgere il farmacista troviamo:

emocromo completo delle 18 voci come formula leucocitaria, emoglobina, ecc.

colesterolo, colesterolo HDL e LDL, trigliceridi;

glicemia ed emoglobina glicata (un report delle glicemie fino a due mesi prima dell’esame);

MOC (utilissima per la prevenzione dell’osteoporosi);

esami cardiologici: Holter cardiaco e pressorio, elettrocardiogramma;

Pesata impedenziometrica.

I prelievi non avvengono per via venosa ma con dei kit pungidito che rendono le analisi ancora più indolori e veloci. Il risultato si ottiene in giornata o 24 ore dopo per le analisi cardiache.

Quanto costano le analisi in farmacia?

Nella maggior parte dei casi è pari se non addirittura inferiore al ticket.

Queste spese per le autoanalisi in farmacia sono detrabili?

Si, sono detraibili come qualsiasi spesa sanitaria.

Le analisi eseguite in farmacia sono attendibili?

È stato predisposto uno studio universitario proprio su questo quesito da parte dei Dipartimenti di Scienze del Farmaco e di Medicina di Laboratorio dell’Università di Padova. Lo staff ha provato ad eseguire simultaneamente su un paziente un test pungidito da far elaborare al farmacista ed un prelievo endovenoso da portare poi in Laboratorio. I dati delle due analisi concordavano quasi completamente.

Altri servizi e analisi

In molti casi si può effettuare l’analisi cosmetica della pelle con programma antiaging, rilevazione del fototipo per l’esposizione solare, ecc.

Inoltre, di recente, anche in farmacia, si può effettuare il tampone per il Covid 19.

Ecco, dunque, svelato l’elenco delle analisi che possiamo fare senza prescrizione e prenotazione in farmacia e secondo le ultime stime sono sempre di più le farmacie che offrono questi servizi.