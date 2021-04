La cura dei capelli, soprattutto nelle stagioni di transizione, richiede particolare cura e attenzione. Stress, cambiamenti stagionali, smog, cattiva alimentazione hanno effetti negativi anche sulla chioma. E allora ecco l’effetto stupefacente di questo semplice rimedio naturale sui capelli spenti e sfibrati.

Si tratta di una maschera per capelli fai da te, da realizzare comodamente in casa e che ha la particolarità di avere una consistenza solida. Basterà combinare due elementi portentosi per i capelli: olio di sesamo e polvere di henné. Il risultato su capelli sfibrati, fragili e che si spezzano facilmente sarà immediato. Questa maschera, infatti, rigenera e nutre, rendendo i capelli forti, e quindi più lucidi e setosi al tatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma vediamo nel dettaglio come realizzare questa maschera solida totalmente naturale.

Cosa serve

a) 30 gr di burro di karité;

b) 30 gr di polvere di henné neutro;

c) 10 gr di olio di sesamo;

d) 10 gr di olio di cocco;

e) 15 gocce di olio essenziale di ylang-ylang.

Tutti questi ingredienti sono facilmente reperibili in erboristeria.

Come si prepara

Il primo passaggio sta nello sciogliere a bagnomaria il burro di karité. Quando è diventato completamente liquido si dovranno aggiungere tutti gli altri ingredienti, ad esclusione dell’olio essenziale di ylang-ylang. Quest’ultimo, infatti, dovrà essere aggiunto solo alla fine, a fuoco spento, per non rovinarne le sue proprietà benefiche. Non appena il composto sarà diventato tiepido si dovrà versare in stampini (meglio se in silicone) e si dovranno aspettare almeno 24 ore prima di utilizzarlo. La maschera al burro di karité si solidificherà così da poter avere tante mono dosi pronte all’uso e facili da conservare.

Come si usa

Per usare la maschera solida al burro di karité sarà necessario riportarla allo stato liquido. È consigliabile lasciare in posa per almeno 30 minuti su tutta la lunghezza dei capelli. Per potenziare gli effetti nutrienti della maschera si consiglia di avvolgere attorno alla testa un asciugamano caldo. Dopo aver risciacquato abbondantemente con acqua tiepida, il risultato sarà stupefacente. Si consiglia l’uso della maschera almeno una volta al mese. Ecco quindi l’effetto stupefacente di questo semplice rimedio naturale sui capelli spenti e sfibrati.

Approfondimento

Svelato il segreto per proteggere pelle e capelli dallo smog.