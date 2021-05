Al giorno d’oggi riuscire ad unire a tavola gusto e attenzione per la propria salute è una cosa assai semplice. Per chi soffre di intolleranze, la paura più grande è quella di rinunciare a cibi sfiziosi e deliziosi per il palato. Oggi fortunatamente esistono tantissime alternative per poter mangiare come chi non ha nessuna intolleranza.

Il cambiamento non è mai semplice e richiede costanza per imparare a rispettare l’alimentazione prevista. Ci sono altre persone che pur non soffrendo di intolleranze, preferiscono comunque avere una dieta diversa, come ad esempio la dieta vegana. Chi la segue, elimina tutto ciò che ha una provenienza animale, e anche in questo caso è giusto conoscere le alternative da mettere a tavola.

Ecco le valide e sfiziose alternative al formaggio se si è intolleranti al lattosio o vegani per non rinunciare al gusto.

Lievito alimentare in scaglie al posto del parmigiano

Per alcuni il piatto di pasta si mangia con il parmigiano, è veramente difficile immaginarlo senza, salvo in rari casi. Il parmigiano è quell’ingrediente che permette di realizzare delle buonissime lasagne, fare il pesto in casa e realizzare tante altre ricette sfiziose. In alcuni piatti questo ingrediente è fondamentale.

Allora, se ci chiediamo come sostituire il parmigiano se si è intolleranti al lattosio o vegani la risposta è il lievito alimentare in scaglie. Questo deriva dal lievito di birra che viene lavorato a basse temperature e che si avvicina molto al classico parmigiano per consistenza e sapore. Il lievito alimentare in scaglie, diversamente dal lievito di birra non può essere utilizzato per la lievitazione di pane, pizza e dolci. Risulta però ottimo per condire i piatti di chi non può mangiare il formaggio tradizionale.

Formaggio per realizzare i dolci

Abbiamo dato una soluzione per condire i piatti salati, adesso dobbiamo capire come poter realizzare i dolci senza l’utilizzo del tradizionale formaggio.

Ci sono molti dolci che richiedono l’utilizzo di questo ingrediente, come ad esempio la gustosa cheesecake. Sostituire il formaggio nei piatti dolci è cosa assai semplice, basterà utilizzare lo yogurt oppure del formaggio spalmabile vegetale.

Se vogliamo realizzare un dolce a base di ricotta vaccina possiamo sostituirla con la ricotta di mandorle, facile da fare a casa.

