Niente da fare, Netflix ultimamente è diventato il nostro migliore amico. A casa sul divano o in camera accompagna le nostre lunghe serate di confinamento.

Sono sempre in aumento le serie e i film da vedere, per fortuna le produzioni cinematografiche non si fermano. Questa è una buona notizia poiché gli artisti possono continuare a lavorare e a ricevere i compensi sui diritti d’autore.

Quali serie scegliere fra le decine di novità che escono ogni mese

Secondo Comingsoon ed altre riviste cinematografiche, ecco le ultime 4 migliori serie Netflix da non perdere per delle sere di svago e divertimento.

La serie “The Serpent” racconta dell’intrigante storia e intreccio di omicidi di un truffatore negli anni ’70. Le scenografie vintage e l’ambientazione in Paesi asiatici, lungo la “Hippie Trail” in Nepal e Tailandia rende gli episodi unici.

La serie “Papà non mettermi in imbarazzo” con il mitico Jamie Foxx è un vero divertimento. La storia si ispira alla vera relazione dell’attore protagonista con la figlia. Narra di un padre single che si trova ad occuparsi della figlia adolescente. Sicuro di farcela da solo alla fine è costretto a correre ai ripari e chiedere aiuto al padre e alla sorella. Commedia leggera e divertimento assicurato per questa storia familiare autobiografica.

Le altre due miniserie da scoprire che escono ad aprile

Una serie fantasy molto attesa è “Tenebre e ossa”, tratta dall’omonima serie letteraria di Leigh Bardugo. La storia è ambientata in un mondo diviso da una barriera di tenebre, dove la guerriera Alina Starkov ne è l’eroina. Si scopre una salvatrice grazie ai superpoteri che acquisisce non sapendo se le persone di cui è amica sono fidate.

La quarta serie da non perdere assolutamente è “La coppia quasi perfetta”. Sono 8 episodi dove la protagonista Hannah Ware interpreta il capo di un’azienda che ha trovato l’invenzione del secolo: come trovare l’anima gemella. La storia ipotizza un metodo quasi scientifico che permette di identificare geneticamente la persona giusta per noi.

Inequivocabili sono gli argomenti che si trattano e che ci fanno riflettere sconvolgendo le nostre convinzioni sull’amore e le relazioni.

