Molti proprietari di cani, dopo aver adottato il loro primo amico, decidono di dargli un fratellino o una sorellina, e di adottarne un secondo. Il cane è un animale da branco e si adatta benissimo alla presenza in casa di altri animali, specialmente di altri cani.

Alcuni cani, però, sono un po’ permalosi e hanno bisogno di tempo per fidarsi di un nuovo membro della famiglia. Questo avviene soprattutto se c’è una grande differenza di età tra il nostro primo amico e il secondo cane in arrivo.

Ecco le tre razze migliori da adottare se abbiamo già un altro cane in casa

Alcune razze sono in generale più capaci di altre di guadagnarsi la fiducia del nostro primo cane, ed entreranno subito nel branco. Ricordiamoci che ogni cane, proprio come le persone, ha un carattere diverso. Sulle razze possiamo soltanto fare delle affermazioni generali, a cui ci sono molte eccezioni. Detto questo, ecco le tre razze migliori da adottare se abbiamo già un altro cane in casa.

Cocker Spaniel

Il morbido e simpaticissimo Cocker Spaniel è un cane che mantiene sempre la calma. È molto adattabile sia da cucciolo che da adulto. Va d’accordo con gli esseri umani e con gli altri cani. Non è generalmente un cane irruente, ma è sempre allegro e perdona subito. È anche un cane molto intelligente, che sa leggere le situazioni e adattare il proprio comportamento di conseguenza. Saprà sicuramente fare squadra con gli altri animali già presenti in casa.

Boxer

Se vogliamo adottare un amico di taglia medio-grande, il simpaticissimo Boxer porterà gioia e allegria nella nostra casa. Sarà un fratellone ideale per il nostro primo cane. Il Boxer è un cane dal carattere estremamente equilibrato, che non si offende facilmente. È anche un cane molto adattabile, che sa comprendere al volo ciò che gli umani e gli altri cani vogliono comunicargli. Facile da addestrare, è molto ubbidiente e mansueto. Sarà un’aggiunta perfetta alla nostra famiglia.

Basset Hound

Il Basset Hound è il simbolo per eccellenza del cane tranquillo, rilassato e paziente. Il Basset è amichevole e tollerante non soltanto nei confronti dei bambini, ma anche degli altri animali domestici, e non avrà problemi a integrarsi nel nostro branco.

Ecco quali sono le tre razze migliori da adottare se abbiamo già un altro cane in casa. Avremo un branco ancora più unito.

Se siamo alla ricerca di un compagno che possa sempre essere al nostro fianco, anche fuori casa, e che possiamo addestrare, alcune razze non sono generalmente adatte. Ecco le tre razze di cane più difficili da addestrare che non sono adatte ai principianti.