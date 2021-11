Ecco le tonalità di rossetto super alla moda per questo inverno da avere assolutamente per essere sofisticate di giorno ed elegantissime la sera

Il rossetto è sempre un elemento da avere nella nostra trousse. È fondamentale perché rende il nostro trucco più completo e definito. Oppure diventa parte importante del trucco perché arricchisce una semplice passata di fard e mascara.

Soprattutto se si tratta di tinte accese come rossi, aranciati e mattone. Inoltre scegliere il rossetto è importante anche in base alla propria carnagione e alla forma delle proprie labbra. Alcune labbra devono essere rimpolpate e quindi hanno bisogno di un particolare make up, che sia più chiaro sul contorno e più scuro e morbido all’interno. Altre sono spesso secche e screpolate e devono quindi evitare tinte o matite che peggiorino la situazione, e optare per rossetti cremosi.

Scegliamo la tinta in base al nostro incarnato se caldo o freddo e in base al nostro colore di capelli

E poi è tutto un gioco di colori che varia in base al nostro incarnato, che se freddo o caldo ha bisogno di certi colori da accostare. Ecco perché infatti in inverno vanno più di moda certi colori e in estate altri, dato che nel secondo caso tendiamo ad abbronzarci. Vediamo le tonalità di rossetto super alla moda per questo inverno da avere assolutamente per essere sofisticate di giorno ed elegantissime la sera.

Cardinale, burgundy, prugna, cioccolato, marrone, porpora, vinaccia. Questa è la scala di colore più in voga, dal rosso più intenso, che però possiede delle tonalità scure, fino al viola quasi nero. Sono questi i colori che vanno per la maggiore. Quelli più tendenti al rosso classico saranno giusti per gli incarnati freddi, quindi per le cosiddette summer e per le winter. Mentre man mano che si va verso gli scuri, questi saranno l’ideale per delle carnagioni calde, come quelle di primavera e autunno.

Il burgundy o borgogna è il colore che va di più in questo inverno 2021, assieme al nero, entrambi effetto mat quindi opaco. Anche le passerelle ci hanno illuminato su questa palette di colori, da utilizzare ed abbinare con ombretti che tendono al nude e marrone e con ciglia extra lunghe per dare allo sguardo un’intensità unica. Basta, invece, una riga di eyeliner da abbinare con un bordeaux ideale per le bionde dagli incarnati freddi. Per le more con gli occhi chiari che rientrano tra le winter basterà, invece, un po’ di ombretto marrone bronzato sempre opacizzato, del mascara abbondante, e del rossetto scuro color vinaccia. Quest’ultimo potrà evidenziare ancora di più il viso color porcellana. Ottime le tonalità marrone cioccolato e porpora scuro, che possiedono delle tonalità calde per gli autunni che tendono spesso a vestirsi di marrone e beige.

Insomma la scelta è vasta e ce n’è per tutti i gusti e colori dell’epidermide. Attenzione al finishing perché i rossetti cremosi o lucidi donano luminosità e risultano più romantici, mentre gli opachi sono più accattivanti ed eleganti. Adatti sicuramente per una bella serata al ristorante ma anche per dei look da giorno super chic.