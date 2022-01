Il 2022 è arrivato e porterà con sé tante novità. Anche il mondo della moda e della bellezza non si ferma, ma continuerà a proporre innovazioni e tendenze sempre nuove. È fondamentale, quindi, non rimanere indietro, ma anzi essere sempre aggiornati sulle novità più recenti e sulle tendenze che stanno emergendo.

Oggi cerchiamo proprio di capire che cosa ci aspetta nell’anno appena iniziato, cercando di scoprire i trend più importanti. Dunque, ecco le tendenze di prodotti e trattamenti beauty che rivoluzioneranno i prossimi anni a partire da questo 2022.

Ecco le previsioni per il prossimo anno

Il primo trend che sembra emergere è legato alle innovazioni tecniche dei trattamenti estetici. Sembra infatti che vedremo trattamenti molto più personalizzati, che partono da una profonda analisi del corpo e della pelle del paziente. Quindi, possiamo aspettarci di avere centri estetici sempre più all’avanguardia, che sapranno analizzare molto meglio le nostre necessità e lavoreranno rispettando ancora di più il nostro corpo.

La tecnologia, inoltre, diventerà padrona di molti trattamenti e in particolare saranno molto più utilizzati i robot, che tramite algoritmi complessi permettono di dipingere le unghie con disegni di altissima qualità. Insomma, tra qualche anno quando andremo in un centro estetico potremmo incontrare un robot ad aspettarci.

Ecco le tendenze di prodotti e trattamenti beauty che rivoluzioneranno i prossimi anni a partire da questo 2022

Il secondo trend riguarda la sostenibilità ambientale dei prodotti. Già, il pianeta si trova in difficoltà, quindi è sempre più “cool” e di tendenza cercare prodotti che siano di qualità, ma anche rispettosi dell’ambiente. Quindi, il mercato si rivolgerà con maggiore frequenza verso questi prodotti sostenibili, cerchiamo di fare lo stesso anche noi. Seguiamo quindi le notizie che riguardano i prodotti di tendenza, vedremo che quelli che stanno prendendo piede più velocemente sono proprio quelli “bio”.

Concludiamo con un trend che potrebbe essere sorprendente: la crescita del mercato della bellezza maschile. Ormai infatti è normale per molti uomini sottoporsi a vari tipi di trattamento estetico, per migliorare il proprio aspetto in maniera simile a quello che fa il pubblico femminile.

Per cui se abbiamo un fidanzato o un marito e non sappiamo cosa regalargli per il compleanno, possiamo fargli un bel buono per un trattamento di bellezza maschile. Sarà un regalo molto apprezzato e di sicuro molto al passo con i tempi.

Approfondimento

Pelle liscia e setosa grazie a questa perfetta skincare che sta spopolando sul web e che molti iniziano a provare.