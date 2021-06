Chi si muove con bimbi o comunque con figli non maggiorenni ha sicuramente esigenze al mare un pochino differenti rispetto alla norma.

Nel senso che è più orientato a scegliere mete con mare dai bassi fondali e belle distese di sabbia. Altrettanto gradita è anche la presenza in zona di attività turistiche attrattive tipo i parchi giochi.

Diamo in questa sede uno sguardo alle possibili destinazioni site nel Meridione d’Italia. Infatti, Ecco le spiagge perfette per famiglie con bambini e adolescenti site nei più bei posti di mare del Sud Italia.

In provincia di Salerno

Iniziando dalla Campania troviamo innanzitutto Paestum, Agropoli, Ascea, Santa Maria di Castellabate e Centola.

In pratica da Paestum in poi vi sono lunghi tratti di costa sabbiosi, perfetti per i giochi al mare dei bimbi. Parimenti ricca è l’offerta di attrattive e di attività per gli adolescenti.

Inoltre, si tratta spesso di località con bellissimi centri storici e parchi archeologici unici (si pensi ad Agropoli, Paestum, Santa Maria di Castellabate) e quindi perfetti la sera per gli adulti. Altrettanto meritevoli sono le escursioni nel Cilento. Infine, va detto che sono delle località particolarmente vive e animate anche la sera, per la gioia di adolescenti e genitori.

La costiera salentina in Puglia

Passando dal Tirreno all’Adriatico, sicuramente è la costiera salentina quella maggiormente indicata per le famiglie. Qui al link riportiamo ad esempio 5 spiagge da sogno in Salento.

Il riferimento è in particolare al mar Ionio: partendo dall’estremità sud della provincia di Taranto fino a tutto il lato ionico della provincia di Lecce. Torre Lapillo e Porto Cesareo hanno dei fondali bassissimi e magnifici, perfetti per la famiglia.

Ma altrettanto può dirsi per il lungo tratto di mare che coinvolge la Marina di Pescoluse, Torre Vado e Torre Pali, a Sud di Gallipoli.

Risalendo la costa adriatica, segnaliamo su tutte la Baia dei turchi ad Otranto, la marina di Melendugno e la costiera nei paraggi di Ostuni. Spiagge bianche ed ampie da un lato e ricchezza di attività per adolescenti e adulti dall’altro le rendono delle destinazioni perfette. Anche per la ricchezza di possibili escursioni in quelle zone.

Da Castellaneta a Tropea

Muovendo invece da Taranto in direzione Calabria, le prime località perfette per bambini ed under 18 sono Castellaneta Marina, Marina di Ginosa e Metaponto. Qui s’incontrano, infatti, distese chilometriche di spiagge e alcune interessanti escursioni nell’entroterra.

Infine giungiamo in Calabria, dove selezioniamo le seguenti spiagge su tutte. In primis le spiagge di Nicotera e Tropea (Tirreno). C’è solo l’imbarazzo della scelta, sono, infatti, stupende e perfette entrambe. Tuttavia, preferiamo Nicotera nel caso di bimbi (relativamente più tranquilla), Tropea nel caso di adolescenti (perfetta anche la sera).

Altrettanto adatta è l’area costiera compresa tra Bianco e Roccella Jonica, e tra Cirò Marina e Mirto Crosia. In entrambi i casi siamo sempre sul versante jonico.

Ricapitolando, ecco le spiagge perfette per famiglie con bambini e adolescenti site nei più bei posti di mare del Sud Italia.

Approfondimento

Tre tappe da fare in Puglia per chi cerca una vacanza da fare invidia ad amici e parenti.