Le sneakers sono le classiche scarpe da ginnastica. Un must have per tutte le donne alla ricerca di calzature pratiche, che si adattino anche alle mezze stagioni. Le continue piogge autunnali potrebbero scoraggiare sia dallo scegliere i sandali, da lasciare ormai nell’armadio, che gli stivali. È il tempo migliore per sfoderare un paio di sneakers all’ultimo grido.

In estate, se ne indossavano di colore fluo e molto acceso, accanto alle sempreverdi sneakers bianche. Anche le scarpe da ginnastica platform, cioè dotate di un rialzo per far apparire più alta chi le indossa, erano ormai parte integrante del guardaroba di sempre più donne. Vediamo invece che cosa ci dicono le tendenze di quest’autunno per quanto riguarda le sneakers.

Ecco le sneakers da avere assolutamente per essere alla moda durante l’autunno 2021

Tornano in tendenza le sneakers di colore nero. I modelli tra cui scegliere sono dei più disparati: alti, bassi, per la vita di tutti i giorni e persino per occasioni più eleganti, magari decorate con piccole borchie o fiocchi al posto dei canonici lacci. Un esempio di questo tipo? Le PUMA Basket Heart Patent Wn’s. Andranno bene anche sneakers nere e animalier oppure recanti decorazioni come scritte o disegni.

Se proprio ci si vuole staccare dal classico colore nero, si può optare per sneakers color cipria, bianco panna o azzurro. Possono essere modelli base o decorati nei modi più disparati: perline, fiocchi o piccoli disegni impressi sul tessuto. Da risfoderare anche le sneakers bianche, purché siano adatte alla stagione. Andranno bene anche se recanti decorazioni di altri colori. Tra le scarpe da ginnastica più amate della stagione, c’è l’ultima proposta di Moaconcept, le sneakers Master Legacy, bianche con decorazioni rosse.

Anche le scarpe in stile patchwork riscuotono più di qualche preferenza. Tra le ultime uscite della Vans figurano le sneakers della nuova collezione Anaheim Factory. Le stampe usate per realizzare il patchwork presentano abbinamenti inusuali: animalier maculato, tinta verde militare e pois e paisley.

Le scarpe utilizzate come modello su cui applicarle sono le tre più amate nella storia del brand: le Slip-On, le Authentic e le Sk8-Hi, presentate con una tomaia trapuntata.

I modelli di maggiore tendenza al momento sono però le sneakers per donna a stivaletto, alte fino alla caviglia. Modelli semplici e di diversi colori, nessuno troppo appariscente: bianco, nero, blu e grigio sono alcuni esempi. Al contrario, c’è chi opta per sneakers a stivaletto con disegni multicolor, come le Kickers Godup.

Da non dimenticare le sneakers metallizzate, in tonalità come argento, oro e bronzo. I modelli sono anche in questo caso dei più disparati: con plateau, a stivaletto e con piccole decorazioni. Ecco le sneakers da avere assolutamente per essere alla moda durante l’autunno 2021. C’è l’imbarazzo della scelta.

Altre scarpe di tendenza

E per le amanti degli stivali? Anche in questo caso c’è una vastissima scelta. Sicuramente, però, tra le scarpe più in voga ci sono quelle di cui abbiamo trattato in “Diremo addio alle calze con gli stivali più alla moda dell’autunno 2021, da indossare in questo modo”.