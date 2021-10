Sabato o domenica mattina si avrebbe voglia di fare colazione con qualcosa di dolce o di speciale. Ma non sempre abitiamo vicino a una pasticceria dove recarci, per portare a casa una brioche appena sfornata. Ecco, dunque, come realizzare delle sfoglie alla marmellata, come nella tradizione di Napoli. Sono facilissime da eseguire e senza dosi da pesare. E anche senza alcuna cognizione di cucina. Basta seguire le nostre indicazioni per regalarsi una colazione davvero squisita.

Il segreto della velocità è la pasta sfoglia

Ecco le sfogliatine alla marmellata facilissime da fare e squisite da gustare. Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, lasciamolo nella sua carta e srotoliamolo su un piano. Dividiamolo in tre strisce verticali con un coltello liscio. Spalmiamo di burro fuso la prima striscia, mettiamoci sopra la seconda e poi a terza facendo la stessa cosa. Arrotoliamo le tre strisce sovrapposte con molta pazienza. Abbiamo ottenuto un cilindro piuttosto spesso. Mettiamolo in freezer per un’ora.

Ecco le sfogliatine alla marmellata facilissime da fare e squisite da gustare

Tagliamo il cilindro a fettine, dovrebbero uscirne circa 6 ogni cilindro di pasta. Lavoriamo la fettina con le dita ma poco e delicatamente, facciamola diventare tonda a forma di ciotola. Ora mettiamo un pezzetto di burro quasi fuso e un po’ della marmellata preferita: pesche, arance, fragole, albicocche. Oppure inseriamo un cucchiaio di ricotta e uno di marmellata. Chiudiamo le ciotoline a metà, sono diventate delle mezzelune, chiudiamo bene con le dita. Mettiamole nel forno a 190 gradi per dieci minuti. Se non vogliamo cuocerle subito, possiamo metterle così in un contenitore ermetico e nel freezer.

Dorate fuori e profumate dentro

Le nostre sfogliatine devono prendere un bel colore dorato. Lasciamole raffreddare e cospargiamole di zucchero al velo. Volendo sbizzarrirsi con qualche variante speciale, possiamo inserire all’interno crema pasticcera già pronta che si compra al supermercato e pezzetti di pesca sciroppata sgocciolata, Oppure crema pasticcera e ananas fresco o sciroppato, crema pasticcera e pezzetti di pera o mela. Possiamo anche riempire le sfogliatine con ricotta e crema di cioccolato, mista a granella di mandorle o nocciolo. Spolveriamo con zucchero a velo a pioggia oppure con granella di pistacchio.

