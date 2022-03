Tempo di primavera, o almeno così si pensava. Infatti sembra proprio che per il resto della settimana l’Italia sarà coperta da nuvole e pioggia. Una pioggia attesa da molti. Quindi per mettere sandali o scarpe leggerissime bisogna ancora aspettare. Anche se passeggiando per le varie città già si vedono i più coraggiosi che girano in pantaloncini corti e sandali.

In questo periodo di limbo climatico però possiamo tranquillamente indossare delle scarpe piatte molto comode. Scarpe che possiamo poi continuare ad indossare anche quando il sole tornerà a splendere alto nel cielo.

Sono le sneakers primaverili, quelle realizzate con colori accesi o chiari e con silhouette leggere. La scelta della scarpa è molto importante, soprattutto se si parla di scarpe che usiamo quotidianamente. Ad esempio andare a lavoro con delle scarpe scomode non è assolutamente produttivo perché passeremo l’intera giornata con i piedi doloranti. Quindi prima di acquistare qualsiasi tipo di scarpa siamo certi della sua comodità.

Ecco le scarpe piatte comode ed eleganti vera punta di diamante da indossare nella stagione primaverile

Ma quali scarpe possiamo indossare o scegliere per la primavera? Una delle sneakers che sicuramente rappresenta la gioia della primavera è quella di Furla. Il marchio, affermatissimo nel settore borse, ha anche una linea di scarpe. Queste si chiamano Furla Joy Lace-up sneakers T.20. Sono delle scarpe piatte dal colore bianco o sabbia con la suola in gomma e sul lato il logo a contrasto.

Vero evergreen è la scarpa bianca di Veja. Il modello classico è la vera punta di diamante del brand. Una sneakers semplice ma al tempo stesso classica ed elegante che sta facendo impazzire moltissime persone. Soprattutto dopo la collaborazione con il marchio italiano Marni. La scarpa Veja è molto facile riconoscerla grazie al logo V cucito sui lati della scarpe.

Dal tocco femminile sono invece le scarpe Bobbies. All’interno della collezione primavera estate sono presenti moltissimi modelli. Un modello di scarpa veramente interessante che riesce a coprire una grande fetta di mercato perché ha campioni per ogni tipologia di età. Ci sono quelle dall’anima più sportiva, quelle invece più minimal, quelle senza lacci ma con gli strappi brillanti e tante altre ancora.

Ecco le scarpe piatte comode ed eleganti vera punta della collezione primavera estate che possiamo subito indossare. Un modello per ogni giorno, per ogni occasione per essere sempre trendy in qualunque cosa si stia facendo. Che sia sport, una passeggiate in centro, ma anche un aperitivo con le amiche.

