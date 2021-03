Cos’è un giardino senza rose che crescono rigogliose. Ecco allora una guida alla selezione della varietà più adatta al giardino o al terrazzo. Tra le specie di rosa c’è davvero tanta scelta: rose profumate, rose a grappolo, rose rampicanti e a cespuglio. Ognuna, però, ha delle necessità differenti di crescita.

Quando si desidera coltivare una rosa è bene avere in mente le caratteristiche del luogo in cui si vuole piantarle. Così sarà facile vederle fiorire senza ammalarsi o patire. In questo articolo, ecco le rose più belle e facili da curare per un giardino straordinario.

Mille varietà per tutti i gusti

Come per molte specie vegetali, l’uomo ha selezionato numerose varietà selvatiche. Queste sono state poi ibridate e distinte in 8 gruppi che si distinguono per fioritura, forma, crescita. Così nella scelta si dovrà valutare che la rosa si adatti alle esigenze del giardino o del terrazzo dove andrà a vivere.

Si potrebbe preferire una rosa da parco, oppure una a cespuglio che crea una bordura, anzi a volte quasi un tappeto. Oppure esistono rose rampicanti e altre che raggiungono grandi altezze. Altre ancora hanno un profumo e colori magnifici. Vediamo adesso quali rose si adattano a vari tipi di giardino e habitat.

Ecco le rose più belle e facili da curare per un giardino straordinario

Tra le varietà di rose più amabili esteticamente ma anche più semplici da manutenere distinguiamo tra varietà rampicanti, da giardino, a siepe o cespuglio.

La prima è la Ebb Tide di colore viola rosato. Cresce come rosa da taglio e può essere piantata in vaso o a terra. Dà grandi fiori dal rosa prugna e un profumo forte e intenso. Questa varietà è di salute forte e duratura.

La rosa etrusca ama la luce e l’ambra parziale. Preferisce un terreno che trattiene l’umidità e resiste anche a temperature molto basse. Si caratterizza per grappoli di fiori carnosi, arancioni e albicocca. È resistente a molte patologie delle rose e deve essere concimata una volta l’anno.

La red eden è la rosa per eccellenza. Di un rosso intenso i fiori che crescono a coppia, è una rosa rampicante che fiorisce tra maggio e giugno. Anche la sally holmes è rampicante ma produce piccoli fiori color crema e rosa tenue. Essa è di facile manutenzione e si può piantare in vaso.

Tra le varietà rifiorenti, con fioriture più lunghe, la rosa cinco de mayo è recente. È una pianta arbustiva che cresce in altezza e i suoi fiori sono di uno spettacolare arancio con striature di lavanda. Creata per resistere a molte patologie presenti nelle rose, non richiede particolari cure.