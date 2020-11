I cani, si sa, sono i nostri migliori amici da tempo immemorabile. I nostri compagni canini ci possono accompagnare lungo tutto l’arco della nostra vita, dall’infanzia, fino all’età avanzata. E così come esistono cani perfetti per fare compagnia ai bambini, cani che possono aiutarci nel lavoro, o cani da guardia attenti e protettivi, esistono anche alcune razze che sono più adatte agli anziani rispetto ad altre.

Ecco le razze di cane perfette per gli anziani.

Un cane tranquillo, affettuoso e semplice da gestire

Un cane perfetto per una persona anziana dovrà avere alcune caratteristiche: innanzitutto dovrà essere un cane affettuoso e amorevole, ma non irruente o con troppa energia. Un anziano avrà difficoltà a soddisfare i bisogni di cani super-attivi che necessitano di molta attività fisica.

Altra caratteristica importante è la taglia: un cane adatto agli anziani dovrà preferibilmente essere di taglia media o piccola, in modo che anche una persona meno energica saprà gestirlo al meglio.

È importante che il cane sia anche facile da curare, e non abbia esigenze di salute o di toelettatura particolari.

Corgi

Il Corgi è un cane di piccola taglia, riflessivo e affettuoso. Si tratta del cane più amato dalla regina Elisabbetta II, che è diventato famosissimo in tutto il mondo. Un Corgi sarà un compagno fedele e affettuoso per una persona anziana.

Bulldog

I simpaticissimi bulldog sono tra i cani più amati in assoluto. Si tratta di cani sempre allegri, giocherelloni, ma che si stancano in fretta, perfetti per una persona anziana che vuole mantenersi attiva. Il loro pelo corto li rende facili da curare.

Maltese

Chi non ama gli splendidi maltesi? I maltesi sono i cani da compagnia per antonomasia, che già deliziavano con la loro dolcezza le matrone romane di millenni fa. I maltesi adorano passare il tempo in compagnia dei loro umani preferiti. Attenzione però, i poveri maltesi sono anche la razza più abbandonata dai padroni senza scrupoli (ecco perché). Come sempre quindi, è bene ricordare che prendere un cane è una responsabilità importante sia per i giovani che per gli anziani.