Quasi tutti amano i cani. Anche chi preferisce i gatti deve ammettere che la simpatia dei cani è imbattibile ed è per questo che si sono guadagnati l’appellativo di migliori amici dell’uomo.

Di razze di cani ce ne sono davvero tante: alcune sono molto comuni e si possono trovare a spasso con i padroni in qualunque parco cittadino. Altre, invece, sono molto rare e poco conosciute e molti di noi non ne hanno mai sentito parlare.

Oggi ci concentriamo proprio su alcune di queste, vedendo forse le più rare in assoluto. Si tratta ovviamente di cani molto belli ed alcuni hanno anche abilità sorprendenti. Dunque, ecco le rarissime razze di cane che ci lasceranno a bocca aperta.

Le razze più diffuse in piccole aree

Come vedremo, questi cani si trovano quasi esclusivamente in zone ristrette del Mondo.

Iniziamo dal Telomian, una razza diffusa nella penisola malese, nel sud-est asiatico, sulle sponde del fiume Telom. Si trova solo in alcuni villaggi di questa zona e pare sia originario degli Stati Uniti. Il Telomian ha una caratteristica molto particolare, ovvero riesce molto bene ad arrampicarsi sugli alberi.

Questa abilità è molto utile per gli indigeni di quest’area, che vivono su capanne costruite ad altezze superiori a due metri. I cani si arrampicano per primi sugli alberi fino alla capanna e uccidono eventuali animali in agguato che potrebbero fare del male al padrone. Insomma, un cane agile e fedele. Di solito ha un bel pelo marrone e bianco, corto ed elegante.

Ecco le rarissime razze di cane che sorprendono tutti per la loro bellezza e le loro abilità uniche

Proseguiamo con il cane canoro della Nuova Guinea. Già il nome fa capire la sua origine e anche la sua caratteristica principale. Si dice infatti che sia “canoro” per il suo particolare ululato, che inizia molto acuto e poi si abbassa. Quando ulula, quindi, sembra che stia quasi cantando. Con il suo pelo corto marrone chiaro e le sue orecchie a punta, ricorda molto il dingo, un animale che è diffuso in Australia.

Concludiamo con il cane della Carolina. Scoperto circa 50 anni fa nel sud-est degli Stati Uniti, all’inizio era un animale selvatico, ma è stato addomesticato nel tempo. Si tratta di un cane di taglia media con il pelo marrone chiaro, che ha mantenuto una buona agilità e una forte muscolatura anche dopo l’addomesticamento. Questo animale sta recentemente diventando sempre più popolare in America, grazie al suo bel carattere e al suo aspetto elegante.

Approfondimento

È uno dei cani più belli ed eleganti al Mondo ed è agile e gioioso, più del Labrador o del Golden Retriever