Manca poco all’inizio delle feste e c’è chi già sta pensando ai possibili regali da fare. Soprattutto ora a ridosso del Black Friday, molti negozi e siti online propongono delle occasioni allettanti.

Per molti il cellulare rappresenta un vero oggetto di culto, indispensabile anche per lavorare, per questo potrebbe essere un’idea per un dono speciale. Anche chi sta pensando di cambiare il proprio smartphone, perché di vecchia generazione o poco funzionante, probabilmente questo è il momento adatto.

Tra i vari volantini e siti, molte catene promuovono diversi marchi a costo ribassato, applicando sconti interessanti. In alcuni casi c’è una data limite per approfittare di queste offerte, soprattutto perché rischiamo che i pezzi a disposizione finiscano in un batter d’occhio.

Ecco le promozioni e le offerte per acquistare uno smartphone a prezzi scontati senza svuotare il portafoglio

Per quanto riguarda il gruppo Euronics, troviamo alcuni modelli di smartphone scontati anche del 25%. Alcuni tra quelli segnalati dal sito ufficiale sono:

Xiaomi – redmi note 9 pro 128GB, di vari colori, al costo di 229, 00 euro invece di 299,00;

Apple – iPhone 12 128GB, colore blu, al costo di 826,00 euro invece di 889,00 euro;

Samsung Galaxy S21 5G 128GB, Phantom Gray a euro 749,00 invece di 879,00 euro, entro il 29 novembre;

Samsung Galaxy S20 FE, colore cloud mint a 499,00 euro invece di 669,00 euro, fino al 29 novembre.

Anche Uniero propone delle offerte interessanti sull’acquisto di determinati smartphone, tra cui:

Samsung Galaxy A03s 5.000mAh Display 6.5” HD+ TFT LCD 32GB Blue a 199,00 euro, perché scontato del 18%;

Oppo A74 5G a 199,00 euro invece di 299,90 euro;

Xiaomi Redmi 9 4G a 139,00 euro, invece di 169,99 euro.

Mediaworld lancia anche delle promozioni, scontando diversi modelli di cellulari, ad esempio:

Xiaomi Redmi Note 8 2021, versione black a 159,99 anziché 179,99 euro;

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, colore onyx gray a 257,99 invece di 329,00 euro;

Samsung Galaxy A12 128GB colore blue, a euro 179,99 invece di 199,99 euro;

APPLE iPhone 12 Pro 128GB blu a euro 949,00 invece di 1069,00 euro.

Online

Amazon non è da meno, infatti nel sito ufficiale potremo accedere a diverse promozioni in corso, che comprendono smartphone e tablet. Alcuni esempi:

Oppo A16 a 149,99 invece di 179,99 euro;

Xiaomi 11 Lite 5G a euro 299,90 invece di 399,90;

Doogee X95 Pro 2021 4G a euro 101,99, invece di 119,99;

Doogee S59 Pro, nero con super protezione a euro 195,49 invece di 229,99.

Ecco le promozioni e le offerte per acquistare uno smartphone a prezzi scontati senza svuotare il portafoglio e anticipare qualche regalo natalizio, risparmiando.