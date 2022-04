Aprile è sempre un mese instabile dal punto di vista meteorologico. Infatti si possono spesso trovare delle temperature molto calde seguite repentinamente da dei “climi” di carattere invernale. Questi ultimi però ironicamente si concentrano per la maggior parte nei periodi di festa. È raro che le vacanze pasquali cadano sotto una “finestra” di sole e di bel tempo. Per questo oggi parliamo delle proiezioni previste nei prossimi giorni in modo da non incappare in degli errori nel vestiario e nell’organizzazione di un pasto all’aperto. La tradizione, infatti, vuole che per festeggiare questo periodo dell’anno si mangi negli spazi esterni con parenti e amici. Per questo ecco quali sono le previsioni del tempo per Pasqua e Pasquetta 2022. Scopriamo insieme come è meglio organizzarsi per fronteggiarli.

La situazione in generale

In generale tutti abbiamo notato un progressivo aumento delle temperature più o meno lungo tutta Italia. Però questo mese generalmente risulta sempre spinoso per la posizione geografica dello Stivale dato che avvengono spesso degli scontri fra le correnti calde provenienti dall’Africa e quelle gelide dei paesi del Nord. Per questo il meteo diventa più difficile da prevedere e spesso ci capita di uscire un giorno con il piumino e un altro con la giacca di pelle. Anche questa volta però non riusciremo a scamparcela. Infatti è molto probabile che nei due giorni di ferie il cielo sia nuvoloso e che ci siano dei rovesci in diverse parti della penisola.

Ecco le previsioni del tempo per Pasqua e Pasquetta per organizzare un pranzo in famiglia e una grigliata al riparo dei capricci del meteo

Nonostante il buono stato del meteo degli ultimi giorni è praticamente sicuro che possano anche verificarsi dei rovesci, soprattutto nell’area della Sicilia e della Sardegna. Infatti si assisterà agli effetti di un anticiclone artico che porterà a una diminuzione di parecchi gradi. Il giorno peggiore probabilmente sarà sabato 16 e dopo avverrà un breve miglioramento. Ci potranno essere delle forti raffiche di vento e addirittura grandinate nelle seguenti regioni:

Potrebbero essere colpite dai temporali molte zone, ma le più a rischio sono la Sicilia e la zona della bassa Calabria. A Pasquetta invece è previsto sole, ma dato il vento, la temperatura percepita sarà nettamente inferiore di quella reale. Per questo a “salvarsi” sono le aree che rimangono meno colpite da queste correnti. Queste sono la parte nord ovest e le zone tirreniche centro-settentrionali.

Approfondimento

