Anche quest’anno, a causa della pandemia, la maggior parte delle persone trascorrerà la notte di San Silvestro a casa in famiglia.

Mancano poche ore ormai e nei supermercati c’è già la corsa per comprare gli ultimi ingredienti e sono iniziati i preparativi necessari per rendere questa serata indimenticabile.

Per il menù, solitamente, affidandosi alla tradizione non si sbaglia mai. Tuttavia, è anche importante dar sfogo alla propria creatività, portando a tavola delle ricette sfiziose e fantasiose.

In questo articolo, oltre al cibo, vedremo anche come apparecchiare la tavola al meglio, seguendo anche le ultime tendenze.

Quindi, ecco le prelibatezze e le decorazioni da portare a tavola a Capodanno, per un cenone davvero da ricordare

Per quanto riguarda il menù, partiamo innanzitutto dagli antipasti. Qui abbiamo praticamente l’imbarazzo della scelta, con la possibilità di preparare tantissimi stuzzichini dai più semplici ai più complessi.

Possiamo preparare delle torte salate, o vol au vent sfruttando la pasta sfoglia; oppure delle tartine con salmone o gamberetti, o un’insalata di polpo. Altrimenti, possiamo realizzare degli ottimi involtini di carne o verdura.

Tra i primi piatti, invece, spiccano le lenticchie con l’immancabile cotechino, oppure il brodo di cappone accompagnato dai classici tortelli. Per chi desidera optare per il pesce, si possono preparare gli spaghetti alle vongole o le linguine allo scoglio, oppure un risotto alla pescatora. Oppure, restando sul classico, si possono realizzare delle lasagne o dei cannelloni ripieni.

Anche per i secondi piatti la scelta è abbastanza ampia, tra preparazioni di carne o di pesce. Un classico è, ad esempio, il vitello tonnato, ma possiamo anche preparare l’arrosto con i funghi, salsiccia e piselli o delle costine alla griglia. Oppure il classico baccalà in pastella, o il polpo con le patate, o ancora i calamari in piastra o fritti.

Infine, per i dolci, possiamo preparare alcune ghiottonerie sfruttando i panettoni, oppure si possono realizzare questi deliziosi biscotti fatti in casa.

Da abbinare con i dolci, possiamo invece fare affidamento a questo vino da dessert, ideale per fare l’ultimo brindisi dell’anno.

Ecco come decorare ed apparecchiare la tavola

Oltre al cibo, è anche importante prestare attenzione alle decorazioni ed alla sistemazione della tavola per fare un’ottima figura.

Ad esempio, per quanto riguarda i colori possiamo ispirarci alle tendenze del momento che vertono principalmente sul bianco, l’argento e l’oro.

Massima attenzione invece per il centrotavola, che possiamo decorare con candele o abeti innevati, o con dei classici cesti stile industriale molto minimal. Oppure, possiamo posizionare dei candelabri al centro, con dei fiori sia alla base che su ogni piatto. Per le posate, meglio optare per quelle in argento, con dei bicchieri di vetro ed anch’essi argentati sui bordi.

