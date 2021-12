Santa Lucia è una ricorrenza religiosa della religione cristiana ma soprattutto è una Figura venerata a Siracusa, città natale della Martire. La Patrona della città sicula si festeggia per ben 7 giorni a partire dal 13 fino al 20 dicembre. Una settimana densa di eventi che raggiungono il clou con la processione del simulacro argenteo di Santa Lucia. Per l’occasione si ospita una “Lucia Svedese”, una rappresentante delle celebrazioni che si tengono in Svezia proprio in ossequio alla Patrona siracusana.

Ecco le più belle tradizioni di Santa Lucia da vivere e raccontare

In Svezia la ricorrenza del 13 dicembre è una festa attesissima da grandi e piccini. Addirittura sono organizzati dei concorsi per eleggere “la Lucia” della città. Costei in un peplo bianco con un nastro rosso in vita passerà per tutte le vie della propria città portando luce nelle buie giornate invernali. La giovane che impersona la Santa, porta una corona con delle candele accese sul capo come la classica iconografia raffigura la martire siciliana. Per questa occasione si tengono concerti corali con canti natalizi e si preparano i Lussekatter, dolcetti con uvetta e zafferano.

Santa Lucia e il miracolo di Brescia

La festività di Santa Lucia, al Nord, si lega ad un avvenimento straordinario. La leggenda vuole che in un tempo lontano, Brescia venne colpita da una drammatica carestia. Alcune signore benestanti di Cremona organizzarono “una colletta alimentare d’altri tempi”. Fecero portare nel bresciano gerle colme di grano grazie a dei “corrieri” un po’ lenti ma efficienti: degli asinelli!

La donazione era in forma anonima e il giorno seguente, il 13 dicembre, le famiglie trovando il grano sull’uscio pensarono ad una grazia di Santa Lucia. Da allora la Santa siracusana si ossequia con processioni dove una giovane in sella ad un asinello dona dolciumi ai bambini. A Bergamo, i più piccini sono soliti scrivere una letterina alla Santa della luce, con le loro buone intenzioni e con i loro desideri. È tradizione, lasciare, poi, le letterine davanti alle ceste poste sotto l’altare della Martire nel Santuario della Madonna dello Spasimo.

Lucia, la protettrice degli occhi

Alcune fonti narrano come Lucia, giovane convertitasi alla fede cattolica, fosse stata denunziata dall’ex promesso sposo e addirittura le furono strappati gli occhi. L’episodio brutale la rese quindi la Santa della luce e custode della vista. Proprio per questo motivo è anche venerata come patrona degli ottici, degli oculisti e degli elettricisti.

Le ricette

Fra le ricette di Santa Lucia più gustose troviamo i caratteristici biscotti pugliesi di Santa Lucia. Ne abbiamo parlato in questo articolo. In Svezia, ma ormai anche in Italia, si preparano i Lussekatter, focaccine dolci allo zafferano a forma di “S”.

Nel giorno più corto che ci sia, ecco le più belle tradizioni di Santa Lucia da vivere e raccontare.