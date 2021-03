Non tutti sanno che esistono delle piante dai profumi che ricordano il cioccolato e per questo perfette per il giardino di uno chef goloso.

Ottime per il giardino e anche per la casa, coltivate in vasi esposti al sole diretto di un davanzale o in un angolo illuminato della casa, le piante al profumo di cioccolato sono perfette per ogni luogo.

Alcune di queste piante sono molto difficili da reperire nei vivai locali, ma possono essere acquistate online. Affidandosi a degli esperti, e acquistando in totale sicurezza, si possono ricevere comodamente a casa la piantine scelte.

Ecco le piante perfette per il giardino di uno chef goloso

Ci sono molte piante che profumano di cioccolato. La maggior parte delle piante, sono facili da coltivare perché non necessitano di particolari attenzioni.

Una delle piante più ambite è la menta al cioccolato, scientificamente chiamata mentha piperita, una pianta ricca di profumo alla menta e anche al cioccolato. Come le comunissime piante di menta, questa è invasiva, quindi si consiglia di coltivarla in vaso per non infestare le aiuole del giardino. La fioritura inizia in primavera fino ad inizio autunno, periodo in cui la pianta profuma tantissimo.

La pianta che profuma dalle primi luci dell’alba è proprio la margherita di cioccolato, scientificamente chiamato Berlandiera lyrata. Si tratta di un fiore giallo simile ad una margherita profumatissima che attira a se uccelli, farfalle e api. Una pianta molto resistente che può durare tutto l’anno e durante il periodo di gelo invernale scompare, ma è sempre li. Le sue radici si nutrono anche se la pianta sembra apparentemente morta, pronta per germogliare dopo il periodo di gelo invernale.

Uno dei fiori più apprezzati è senza dubbio quello della pianta cosmo al cioccolato in quanto profumano intensamente di vaniglia. Scientificamente chiamata Cosmos atrosanguineus, è una pianta con dei meravigliosi fiori di color rosso che sbocciano dalla primavera fino a tarda estate.

Come organizzare un giardino con le piante che profumano di cioccolato

Prima di tutto, per organizzare un giardino, bisogna pensare all’esposizione e quanto spazio dedicare ad ogni pianta, in quanto la maggior parte sono infestanti.

In un giardino dove vi è la possibilità di decorare un percorso di un vialetto, quello è il posto ideale per coltivare le piante. Dal mattino alla sera, ogni volta che il vialetto verrà percorso, un profumo intenso di cioccolata e vaniglia avvolgerà la persona.

Le piante che dovranno essere scelte, dovranno convivere nello stesso habitat. Per questo motivo, bisognerà affidarsi ad un esperto per non rischiare di occupare il terreno con delle piante incompatibili tra loro.

Scegliere la coltivazione in vaso è un percorso semplice dove ogni pianta avrà la sua irrigazione, il suo terreno, il suo fertilizzante. Durante il periodo invernale, può essere conveniente trasferirle all’interno dell’abitazione, profumando l’appartamento.