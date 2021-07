C’è chi combatte tutto l’anno contro erbe spontanee infestanti come la gramigna e come l’edera. Qualcuno, però, ha deciso di amare le piante invadenti che fioriscono, anche perché sono gratis. Lasciandole crescere in libertà in terrazzo o in giardino, dando loro tutto lo spazio che desiderano. Vediamo quali sono e quali scegliere, con gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Le erbe invadenti da orto

Ecco le piante infestanti che vorremo per sempre nel nostro giardino. Alcune si arrampicano, strisciano o tappezzano ringhiere e muri. Altre, però, sono anche molto belle o molto utili, perché le usiamo come spezie a tavola. Con la menta romana profumiamo la pasta e la bruschetta, ma anche le carni e le insalate. Molti adorano la rucola per accompagnarla ai pomodori, la carne e il formaggio. Lasciamo crescere la fragola che si espande ovunque. La mora crea cespugli e la vite si arrampica sui muri in cerca del sole per far maturare l’uva. Il tarassaco e la camomilla riempiono i prati di fiori gialli. Possiamo raccoglierli, come la malva, per creare infusi e tisane da bere a ogni ora del giorno.

Ecco le piante infestanti che vorremo per sempre nel nostro giardino

Nelle aree a prato possiamo lasciar crescere la margherita pratolina, con fiori dalle corolle che virano dal colore rosa alba al fucsia. Il convolvolo è un fiore che si arrampica ovunque con le sue campanule violette. La aubrezia viola è una pianta adatta per decorare senza sforzo un giardino roccioso al mare. Tra i rampicanti più attivi, però, c’è senza dubbio il nasturzio, che fiorisce da giugno a ottobre.

Le infestanti per il giardino montano

In un giardino alpino o con la presenza di un laghetto risulta invece molto decorativo il ranuncolo favagello, che sboccia in primavera. Per avere un terrazzo fiorito scegliamo la delicata veronica dai piccoli fiori blu, perché fiorisce alla fine dell’estate. Se amiamo i colori vivaci, lasciamo vegetare l’iperico dalle fioriture dorate. La rudbeckia con le sue corolle arancio è la regina delle siepi.