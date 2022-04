Le vespe non sono una buona compagnia. Oltre ad esser talvolta pericolose per gli esseri umani e gli animali domestici, questi insetti possono colonizzare molti angoli esterni della nostra casa. Prima di chiamare il Pronto Intervento per eliminare i vespai, sarebbe meglio giocare d’anticipo e allontanare per tempo le vespe. Un valido aiuto ci è fornito dalle piante in quanto diverse varietà sono repellenti. Ecco quali sono le piante che respingono le vespe.

Il Geranio

Il geranio è un ottimo repellente per zanzare e vespe. Non di rado infatti possiamo trovare gli oli essenziali o gli estratti della pianta fra gli ingredienti degli spray repellenti. Ebbene se collochiamo i gerani sul balcone o in giardino le vespe sceglieranno un’altra strada. Queste piante repellenti purtroppo però potrebbero allontanare anche le api che invece andrebbero salvaguardate e favorite. Queste ultime sono insetti molto importanti per l’impollinazione.

Ecco le piante e i fiori più straordinari che terranno lontane le vespe dal nostro giardino e dai nostri balconi e terrazzi

Moscerini, mosche, zanzare, topi ma persino gatti e cani, non sono molti i fan della menta fra insetti ed animali. Il forte aroma risulta infatti sgradito anche a molti parassiti. È questo il motivo per cui si pianta vicino ai pomodori ad esempio. La menta ha però un apparato radicale molto invadente, quindi, bisogna fare attenzione al tipo di pianta che le si accosta. La salvia, ad esempio, ne risentirebbe poiché lo sviluppo radicale della mente soffocherebbe quello dell’altra aromatica. In funzione anti-vespe possiamo coltivarla in vaso anche da sola.

La Pianta Brocca

Si tratta di una pianta carnivora ed ha un aspetto particolare. Ha dei grossi imbuti dal colore verde o violaceo e quando si avvicina una vespa resta intrappolata. Si tratta di una varietà che richiede però parecchie cure come la scelta dell’acqua per irrigarla: non gradisce quella di rubinetto. La Nepenthes, come viene chiamata, è una pianta inoltre che adora il sole pieno ma è decisamente un po’ viziata.

Il cetriolo

Oltre che nell’orto potremmo piantarne anche una piantina sul balcone od in giardino. Se vogliamo piantare il cetriolo in giardino, è proprio aprile il mese giusto per metterlo a dimora. Qualora, invece scegliessimo il vaso possiamo utilizzare una fioriera dai bordi particolarmente alti e interrarne due semi. Si tratta di una pianta che, come la zucca, è strisciante ma possiamo anche trattarla come rampicante se supportata dagli adeguati sostegni. L’aroma intenso soprattutto delle bucce sarebbe sgradito ai calabroni e alle vespe e potrebbero costituire un buon repellente.

Sono quindi queste le piante e i fiori più straordinari che terranno alla larga le vespe da giardini e terrazzi.

