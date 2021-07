Estate ed odori e le piante di limone sono l’orgoglio di chi ama il giardino mediterraneo. Le troviamo sempre al posto d’onore anche in un grande terrazzo ben arredato. Di solito piantiamo varietà con la buccia liscia o rugosa da usare in cucina, e specie più particolari che danno grande soddisfazione. Scopriamo quali sono con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Rosso come un limone

“Giallo come un limone” è una frase che non diremo più tanto facilmente. Scoprendo oggi che esistono limoni con la buccia rossa come quella delle arance. Altri hanno rossa sia la buccia che la polpa. A proposito di colori, la varietà Limetta Patriarca possiede una polpa verde chiaro e una buccia super profumata.

I limoni dai profumi ‘sbagliati’ o dalle forme bizzarre e dalle altre varietà

Ecco le piante di limone particolari per avere un giardino davvero esclusivo. Alcune varietà sono apprezzate per le foglie striate o arricciate. Altre invece producono frutti dalle forme bizzarre o a forma di cuore. Il profumo di alcune specie esotiche può lasciarci davvero sbalorditi. Quelle brasiliane hanno fiori che profumano la casa in modo incredibile. Il limone Vaniglia porta questo nome perché rilascia il profumo della spezia più conosciuta.

Da qualche tempo spopola il ‘cugino’ australiano del limone, chiamato finger lime o limone caviale. Cresce come un cespuglio spinoso, i fiori nascono di colore rosa e poi diventano bianchi. I frutti hanno un aspetto cilindrico e ricurvo. La buccia può essere verde, rossiccia, giallina o quasi azzurra. All’interno non ci sono spicchi, la polpa è distribuita in modo disordinato. Eppure, risulta molto succosa. Il sapore in bocca è acido e intenso. Alcune varietà di finger lime hanno la buccia marrone e la polpa rosa acceso.