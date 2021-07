È il problema più diffuso in assoluto. C’è chi soffre di ipotensione e chi di ipertensione, in ogni caso sono veramente pochissime le persone che vantano una pressione perfetta. La scienza mette a nostra disposizione moltissimi farmaci in grado di regolare la pressione. Ma un aiuto considerevole ci arriva anche dalla natura. Ecco le piante benefiche che ci aiutano a tenere la pressione sotto controllo.

La pressione arteriosa

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

La pressione arteriosa è la forza con cui il sangue viene spinto attraverso i vasi sanguigni. Il cuore è il protagonista di questo processo, pompa il sangue per mandarlo nelle arterie e, di conseguenza, in tutto il corpo. Le arterie e le vene svolgono la funzione di veicoli e, con la loro capacità di dilatarsi e restringersi, permettono al sangue di fluire correttamente.

Per non andare incontro a problemi anche molto seri, è bene tenere in perfetta salute sia il cuore che i vasi sanguigni. Soprattutto chi soffre di pressione alta deve essere attentissimo, per evitare problemi come arteriosclerosi e ictus.

Ecco le piante benefiche che aiutano a tenere la pressione sotto controllo

Il primo rimedio per una pressione ottimale è avere una corretta alimentazione, con poco sale, zucchero e grassi. Importantissimo è avere una corretta idratazione, bevendo molto, e fare una moderata attività fisica.

A tavola non facciamo mai mancare la rucola. Non tutti sanno che il suo sapore amarognolo e pungente è dato dall’isotiocianato Erucina, una sostanza che ha proprietà antipertensive e vasorilassanti, ossia rilassa la muscolatura delle arterie.

Un altro alleato per la nostra pressione è l’aglio, che contiene allicina. Questa sostanza è in grado di diminuire il rischio di infarto, ictus e trombosi.

Sembrerà impossibile, ma importantissimo è l’olio extravergine d’oliva. Nonostante sia un alimento grasso, la sua composizione a base di acido oleico, idrocarburi ed altre componenti lo rende un toccasana per prevenire i problemi della pressione alta. Naturalmente, ricordiamoci sempre di usarlo con moderazione.

Infine possiamo bere una bella tisana a base di biancospino, che ha proprietà vasodilatatrici, previene l’aritmia e calma l’ansia con le sue proprietà sedative.