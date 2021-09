Il 22 settembre, ovvero il giorno dell’equinozio d’autunno, segna definitivamente la fine della bella stagione. Abbiamo ripreso la nostra routine e la sera, data la stanchezza, preferiamo rimanere sul nostro comodo divano magari con una buona tisana a guardare la tv. Netflix e Prime Video, le principali piattaforme di streaming, ci fanno sapere le nuove uscite previste per ottobre 2021 che arricchiranno i loro cataloghi. Ecco le novità imperdibili di Netflix e Prime Video di ottobre.

Prime Video

Grande attesa per la serie thriller-horror “So cosa hai fatto” ispirata al film del 1997. La serie racconta le vicende di un gruppo di adolescenti, legati da un segreto oscuro e perseguitati da un pericoloso assassino. Arriverà su Prime Video il 15 ottobre con i primi 4 episodi e finirà il 12 novembre.

Il 29 ottobre uscirà la serie “Maradona – Sogno Benedetto” che racconta i momenti chiave della carriera, tra sfide e trionfi, e della vita del celebre calciatore. Altra serie autobiografica in arrivo è “My Name Is Pauli Murray” che racconta la vita e le idee di Pauli Murray, avvocato, poeta e attivista. Per quanto riguarda i documentari, l’8 ottobre arriverà il film documentario sulla vita della pop star Justin Bieber. I numerosi fan del cantante attendono ansiosi tutti i retroscena del concerto “Justin Bieber Our World”.

Netflix

Le serie in uscita su Netflix ad ottobre sono due. “Maid” arriverà il primo ottobre ed è una serie ispirata al best seller autobiografico di Stephanie Land. Il libro racconta di una madre single che inizia a lavorare come domestica per riuscire ad arrivare a fine mese e che affronta numerose difficoltà.

Il 15 ottobre invece arriverà la terza stagione della serie “You”. Seguiremo le vicende della protagonista Beck e dell’intelligente e carismatico Joe, che però si scopre essere un terribile assassino ossessionato da lei è disposto a tutto pur di averla.

Per quanto riguarda i film, invece, uscirà il primo ottobre “The Guilty”con protagonista Jake Gyllenhaal nei panni di un ex detective relegato a lavorare come operatore del 911. L’intero film si svolge nell’arco di una sola giornata, in cui l’ex detective cerca di salvare una persona in pericolo. Nello stesso giorno arriva Forever Rich, un thriller che racconta la storia dell’emergente rapper Richie.

Il 22 ottobre invece usciranno “Inside Job”, dove un team disfunzionale deve gestire le cospirazioni mondali, e “More tan blue”, film dove un discografico e il suo assistente vanno alla ricerca della vera storia d’amore che si nasconde dietro una canzone.

Queste sono solo alcuni dei titoli imperdibili che arricchiranno i cataloghi delle due piattaforme. Ricordiamo di fare attenzione anche ai titoli in scadenza e corriamo a vederli prima che sia troppo tardi.

