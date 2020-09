Ecco le multe in agguato quando esci col cane

Se conduci il cane a passeggio, devi sempre fare attenzione alle regole da rispettare. E informarti sulle eventuali diversità tra città e città, quando decidi di portarlo con te nel week end. Ultimamente sono state comminate fior di multe a turisti italiani e stranieri proprietari di cani. Hanno infranto regolamenti locali del tutto particolari. Alcune amministrazioni hanno chiaramente esposto le proprie norme su cartelli stradali, in corrispondenza dei parchi e giardini, presso le aree dedicate agli animali. Ma altre hanno messo tutto online. Sta al visitatore, con cane al seguito, informarsi prima dell’arrivo in città. Nei luoghi pubblici i detentori di cani devono sempre essere responsabili del proprio animale per evitare ricche sanzioni amministrative. Con la redazione Lifestyle di ProiezionidiBorsa vediamo insieme quali sono le multe in agguato quando esci con il cane.

Occhio al guinzaglio

Alcuni Comuni stanno emettendo ordinanze speciali per multare chi va in giro con un animale ma diverso dal cane. Non tutto si può portare ovunque al guinzaglio, oggi, dopo aver visto lupi e struzzi e serpenti sfoggiati a Piazza San Marco. Nei luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere sempre portati al guinzaglio e controllati dai proprietari. Ma attenzione, il guinzaglio non deve essere più lungo di 1.50 m. E deve essere sempre agganciato al collare o alla pettorina del cane, per evitare la multa.

Le sanzioni per chi libera un animale vanno dai 25 ai 258 euro. E sono valide anche per chi ha il guinzaglio col pulsante e lascia il cane a briglia sciolta. La custodia dell’animale da compagnia, inoltre, deve essere affidata a persone che riescono a gestire il comportamento e le reazioni dell’animale anche nei luoghi pubblici. Se il cane viene affidato alla domestica che lo maltratta, si vai nei guai. Se la domestica offre cibo ai cani degli altri (potrebbero essere allergici), risponde il suo datore di lavoro. E ovviamente anche se la domestica lascia libero il cane di procurare un danno fisico ad un altro animale o persona, entra in vigore il codice penale. Occhio, quindi, al guinzaglio, ma anche al dog-sitter!

Ecco le multe in agguato quando esci col cane

Quando si esce con il cane, è necessario essere sempre attrezzati per la pulizia. Ma è fuori legge anche chi esce a spasso col bassotto, se ha con sé soltanto sacchetto. Bisogna averne a disposizione almeno due o tre. Scusarsi perché si è rimasti senza, non vale più. Altri Comuni multano chi ha più sacchetti, ma è privo di paletta o spazzola. Ma non basta. Ogni amministrazione comunale può decidere un ammontare diverso della sanzione, per chi non rispetta queste norme.

A Venezia, incluso il Lido si parte da 300 euro. Il Comune accetta pure le segnalazioni con l’identikit di cane e padrone, purché siano complete di indicazioni sui percorsi e orari abituali di imbrattamento.

Spieghiamo bene le regole ai figli adolescenti

Ecco le multe in agguato quando esci col cane. A Treviso, un giovane padroncino che non ha pulito, ha procurato alla famiglia una multa di ben 400 euro. Secondo l’articolo 639 del Codice Penale, chi non pulisce dopo il passaggio del cane, commette il reato di “deturpamento e imbrattamento delle cose altrui”. La multa può arrivare fino ai 1000 euro se il reato è commesso sui mezzi di trasporto, 3000 euro se all’interno di musei, siti storici (per esempio il recinto di un monumento in un parco), palazzi e castelli comunali, chiostri e cortili considerati siti culturali.