La nostra salute dipende da diversi fattori. In primis dal benessere psicologico. Star bene con sé stessi è fondamentale. Anche un’alimentazione sana è indispensabile. Come un allenamento costante. Anche a casa.

Esistono, purtroppo, dei sintomi abbastanza aspecifici da tenere sotto controllo. Soprattutto con il caldo estivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco le mosse giuste per prevenire una fastidiosa epistassi in estate.

Cos’è l’epistassi

L’epistassi consiste in una copiosa perdita di sangue dalle narici. Può essere davvero fastidiosa, in quanto ci impedisce di svolgere le normali attività quotidiane.

Le cause possono essere molteplici. A cominciare da una ferita o un trauma al volto. Un’emorragia localizzata o anche una forte influenza.

Si ricorda di contattare sempre il medico curante quando si parla di salute. Improvvisare non è mai la scelta giusta. Nell’ultimo paragrafo, tuttavia, si parlerà di prevenzione.

Ecco le mosse giuste per prevenire una fastidiosa epistassi in estate

Per prevenire un’emorragia nasale è necessario essere particolarmente attenti.

Innanzitutto bisogna evitare di soffiare il naso in maniera troppo veemente. Certo, molti di noi vorrebbero eliminare il fastidio del naso chiuso in tal modo. Tuttavia non è per niente la soluzione migliore. I capillari del naso risentono degli smottamenti e delle sollecitazioni.

Il fumo di sigaretta può essere dannoso e favorire l’epistassi. Questo vizio molto comune, infatti, tende a seccare la mucosa nasale.

Esistono, inoltre, degli spray appositi che hanno l’obiettivo di detergere il naso. Così sarà più facile tenere a bada la problematica.

Su questo argomento, un altro accorgimento importante è tenersi ben idratati bevendo molta acqua. L’ideale sarebbe assumere 2 litri al giorno.

Un’altra causa di epistassi può essere un trauma dovuto ad un colpo al volto. Quando si praticano sport da contatto, quindi, è consigliabile indossare delle protezioni per il viso.

Umidificare l’aria di casa può essere un rimedio intelligente. Ci sono degli appositi dispositivi che hanno proprio questa funzione.

La camera da letto, infine, dovrebbe avere una temperatura costante e non superare una determinata soglia.