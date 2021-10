Un viaggio on the road è quello che vorrebbero fare tutti almeno una volta nella vita. Durante i mesi di pandemia, ben il 31% degli italiani ha sognato di fare il turista senza fissa dimora per conoscere il mondo. Il viaggiatore on the road decide ogni sera dove dormire, si lascia ispirare dal momento, si emoziona per un paesaggio o per un incontro. Si affida all’istinto ma pianifica attentamente le tappe principali. Ecco le mosse giuste per il viaggiatore low cost, suggerite dalla redazione Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa.

Anche il viaggio easy ha le sue regole

Voler vivere un’esperienza all’insegna della libertà, non basta. Servono entusiasmo e curiosità, ma anche spirito di adattamento. Ma soprattutto dobbiamo preparare un bagaglio leggerissimo e organizzare al meglio il nostro percorso. Alcune app come TripCase ci permettono di tenere itinerario, voli, prenotazioni e noleggi in un solo clic. Dopo un lungo volo aereo, è consigliabile sempre dormire in hotel e non in camper. HotelTonight è una app specializzata nella ricerca di stanze per la notte a prezzo stracciato. A poche ore dall’ora di coricarsi.

Ecco le mosse giuste per partire davvero per un viaggio on the road

Prima di partire, molti fanno una lista delle destinazioni, guardano le distanze, poi dividono il budget per i giorni a disposizione. Ma questo calcolo non basta. Per viaggiare in economia ci serve anche una banca amica dei turisti, che non pratichi commissioni troppo alte sui prelievi, e qualche trucco furbo per risparmiare, su tutto, anche sull’acqua. Noleggiare un camper significa andare incontro a vari imprevisti. Aggiungiamo che non è sempre facile trovare posto con questi mezzi, se vogliamo fermarci in campeggio. Perché le aree dedicate sono spesso tutte piene. Per trovarne uno al volo, molti si rivolgono a siti specializzati dove i privati noleggiano van, motociclette e camper. Su Indiecamper invece possiamo noleggiare un veicolo sicuro per muoverci e dormire. Se cambiamo idea è pure possibile cancellare la prenotazione fino a 48 ore prima del viaggio. Su Blablacar e Triptoshare possiamo incontrare compagni di viaggio con i quali condividere le spese, anche solo per una tappa in auto.

Se piace ancora il viaggio vintage

In questi giorni molte persone si armano di zaino e fanno un trekking nella valle reatina per scoprire i luoghi di San Francesco.

Chi si muove a piedi, di solito sceglie zaini da 40 litri pieni di tasche e li riempie di scarpe e vestiti intercambiabili, tinta unita. Non manca un beauty case pieni di prodotti in confezioni mini size o campioncini di creme. Sul sito Weroad possiamo trovare compagni di percorso con i nostri stessi interessi, per camminare chiacchierando con lo zaino in spalla.