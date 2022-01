Nella Gazzetta ufficiale 18 gennaio 2022 è stata pubblicata la modifica del bando del concorso ordinario per la scuola secondaria (primo e secondo grado) bandito nel 2020. Dunque dopo che il MIUR ha sbloccato il concorso per la scuola dell’infanzia, le cui prove scritte si sono svolte il 13 dicembre scorso, riparte anche il concorso per la scuola secondaria. La modifica del bando consegue e si spiega in base alla emanazione del decreto c.d. semplificazioni bis che ha semplificato le procedure concorsuali.

Al 31 luglio 2020 il MIUR ha registrato 430.585 domande da dividere per tutte le classi di concorso (che possono avere a disposizione 1 o 2 posti). I posti messi a bando sono 33 mila. Interessanti anche i dati sul genere, il 64% è femminile ed il 36% maschile. Quanto le età, il 30% circa ha meno di 30 anni, il 40% circa ha tra i 30 e 40 anni, il 24% circa ha tra 40 e 50 anni ed il 6% circa ne ha più di 50.4.

Ecco le modifiche al bando del concorso scuola ordinario per la secondaria di primo e secondo grado

Bisogna preliminarmente osservare che durante il blocco del concorso alcuni dei soggetti che hanno fatto domanda potrebbero essere già stati assunti attraverso altre procedure. È il caso dei precedenti concorsi 2016 e 2018, il Gae o del concorso straordinario 2020. I docenti di ruolo (assunti con altre procedure) potrebbero, in ogni caso, essere interessati a partecipare al concorso ordinario perché il superamento di tutte le prove gli porterebbe in dote ben 12 punti utili per la graduatoria ai fini della mobilità o di una ulteriore abilitazione. Va ricordato, inoltre, che a prescindere della collocazione in graduatoria tutti i candidati che supereranno le prove otterranno l’abilitazione per la classe scelta.

Le principali novità da conoscere, rispetto alla modifica pubblicata il 18 gennaio, possono riassumersi, nella eliminazione della prova preselettiva, eliminazione della seconda prova scritta, introduzione di un’unica prova scritta consistente in quiz a risposta multipla (e non più a risposta aperta). Viene, invece, confermata la prova orale. Dunque, ecco le modifiche al bando del concorso scuola ordinario per la secondaria di primo e secondo grado. L’unica prova scritta consisterà in un questionario di 50 domande di cui 40 specifiche per la classe di concorso scelta. Gli altri 10 quesiti verranno ripartiti in 5 per la lingua inglese e 5 per le conoscenze informatiche.

Riapertura dei termini di presentazione delle domande per queste discipline

Importante segnalare, come, esclusivamente per le materie c.d. STEM, i termini di presentazione della domanda di partecipazione saranno riaperti in base a specifiche indicazioni del Ministero. Mentre, purtroppo, niente riapertura per le altre discipline. Lo svolgimento delle prove scritte avrà base regionale. Ancora non è dato sapere quando si svolgeranno. Il Ministero pubblicherà a questi fini un calendario per classe di concorso con la suddivisione dei giorni delle prove.