Se non sappiamo quale macchina fotografica scegliere, allora affidiamoci come ogni anno al giudizio dell’EISA. Quest’ultima, infatti, anche quest’anno ha decretato le macchine fotografiche più ottimali per gli anni 2021 e 2022. Tutti modelli divisi per categoria, dagli usi amatoriali a quelli professionali. Per una scelta oculata, dunque, ecco le migliori macchine fotografiche secondo l’EISA Award 2021-2022

Il premio EISA

Nel 1982 cinque riviste europee di fotografia decisero di creare un premio per eleggere la migliore macchina fotografica dell’anno. Pochi anni dopo nacque l’European Imaging and Sound Association, che oggi coinvolge ben 55 riviste specializzate nel settore, appartenenti a 29 paesi.

Il premio EISA è molto prestigioso, quest’anno ha emesso il suo verdetto sulle macchine fotografiche divise per settori. Per la fotografia EISA premia le migliori macchine fotografiche, gli obiettivi, le stampanti, il miglior programma di ritocco fotografico.

In campo professionale

Nel campo professionale la miglior macchina in assoluto, Camera of the Year, è la Sony Alpha 1. Si tratta di un apparecchio destinato ai professionisti dalle caratteristiche molto avanzate. Scatta in un secondo 30 fotogrammi ognuno da 50 Mega pixel (Mpxl). Prezzo Sony consigliato 7.300,00 euro solo corpo.

Altra macchina per professionisti è la Fujifilm GFX 100S. Si distingue per avere un sensore più grande delle Full frame (24 x 36 mm), di ben 44 x 33 mm, con una risoluzione per fotogramma di 102 Mpxl. È come una grande formato per still-life ma in scala ridotta. Prezzo orientativo 6000,00 euro solo body.

In campo amatoriale

La Canon EOS R 5 è una macchina mirrorless, costruita per durare e con funzionalità avanzate. Scatta alla risoluzione di 45 Mega pixels ed è dotata di un sistema autofocus molto veloce e preciso. Ha un sistema di stabilizzazione che gli permette di guadagnare ben 8 diaframmi, una panacea per la street photography. Prezzo Canon, 4.700,00 euro solo corpo.

Il premio alla macchina più avanzata è andato alla Nikon Z 6II. È la macchina fotografica a piena immagine (Full frame) più adatta agli amatori esperti. Si distingue per il suo autofocus che legge anche in presenza di luce scarsa, fino a – 4,5 EV.

Ecco le migliori macchine fotografiche secondo l’EISA Award 2021-2022

Per la categoria “Best Buy”, ovvero nel settore del miglior prezzo, troviamo la Nikon Z 5, una mirrorless con 24,3 milioni di pixel per fotogramma, in full frame. È una macchina veloce e il suo autofocus è capace di seguire gli occhi mentre il soggetto si sposta. Attualmente è la fotocamera che offre il miglior rapporto prezzo/prestazioni. Prezzo con obiettivo di base intorno ai 1.200,00 euro.

Per il sensore non a pieno formato ma APS-C, troviamo la Fujifilm X – S10. Il suo sensore compatto offre immagini a 26 milioni di pixels. È dotata di un autofocus veloce e la qualità d’immagine è agevolata dalla doppia stabilizzazione della macchina sui 5 assi e dell’obiettivo della serie X. Prezzo intorno ai 1.000 euro.

Scegliere una di queste macchine è come avere il meglio della categoria, poi non ci resta che fotografare.