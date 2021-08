Riuscire a godersi delle vacanze serene e spensierate in compagnia dei nostri amici a quattro zampe non è sempre facile. Sono infatti tante le strutture alberghiere e di ristorazione che ancora ai giorni nostri non accettano animali domestici. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo deciso di venire incontro ai nostri lettori.

Allora, ecco le migliori località in cui passare delle vacanze spensierate con i nostri amici a quattro zampe. Iniziamo subito a scoprire quali sono.

Chiunque possieda un cane o un gatto sa che riuscire ad organizzare un viaggio non è sempre facile. Sono tante, infatti, le località in cui gli animali domestici non sono accettati in hotel e ristoranti. Ecco le migliori località in cui passare delle vacanze spensierate con i nostri amici a quattro zampe. Esistono però alcune città ben attrezzate in cui passare delle vacanze serene e senza preoccupazioni.

Tra queste non si può non citare Lione, città francese rinomata per la sua buona cucina. In questa località più dell’80% degli hotel sono pet-friendly: ciò la rende perfetta per potersi godere delle vacanze serene insieme ai propri amici domestici.

Un’altra località pet-friendly in cui poter passare delle vacanze serene con i propri amici a quattro zampe si trova a due passi dall’Italia. Parliamo del Tirolo, località turistica austriaca molto rinomata grazie alla sua natura incontaminata. Qui sarà possibile visitare bellissimi laghi e caratteristici borghi in compagnia dei nostri animali domestici senza eccessive preoccupazioni. Nel Tirolo sono infatti presenti tantissime strutture in cui poter soggiornare serenamente con i nostri amici a quattro zampe.

Se invece si fosse amanti degli edifici storici si dovrebbe assolutamente visitare la Baviera. Qui sarà possibile, infatti, scoprire manieri che sembrano usciti direttamente da una favola, come, ad esempio, il famoso Castello di Neuschwanstein. Inoltre, in questa zona moltissimi ristoranti e hotel sono pet-friendly e saranno sempre disponibili a dare da bere ai nostri amici a quattro zampe.

Per concludere, se si è amanti del verde e delle spiagge sterminate non si può non visitare la bellissima Irlanda. In particolare, nella parte occidentale di questo paese è possibile trovare Inchydoney, piccola isola caratterizzata da spiagge sterminate. Qui gli appassionati di sport aquatici potranno dedicarsi al surf oppure al kitesurf, mentre i cani potranno perdersi in pazze corse sulle coste sabbiose dell’isola.

