Per gustare piatti facili e sfiziosi da tutto il mondo, ecco le migliori 10 ricette internazionali. O quantomeno 10 tra le migliori. Perché da un lato è vero che la cucina italiana è tra le migliori al mondo. Ma dall’altro è anche vero che ci sono tanti piatti tipici stranieri.

Che è bene conoscere e magari gustare al ristorante. Oppure da preparare a casa. Allora, ecco le migliori 10 ricette internazionali per gustare piatti facili e sfiziosi da tutto il mondo. Da conoscere pure per chi vuole per esempio programmare un viaggio all’estero.

Ecco le migliori 10 ricette internazionali, dalla spanakopita alla moussakà

Spanakopita: piatto tipico della cucina greca. Si tratta, nello specifico, di una torta salata. La ricetta è a base di spinaci, cipolle novelle e feta. Con l’aggiunta di uova e di altri condimenti.

Ramen: piatto tipico giapponese ricco di ingredienti. La ricetta è infatti a base di tagliolini cinesi in brodo di pesce o di carne. Ma il piatto può essere ulteriormente rinforzato con l’aggiunta di salsa di soia. Ed anche mais o maiale affettato.

Pinchos: i pinchos sono degli stuzzichini tipici della Spagna. Che in genere accompagnano l’aperitivo. Sono a base di pane e tutta una serie di ingredienti messi sopra. E tenuti poi insieme da uno stuzzicadenti. I pinchos, per esempio, possono essere con olive, prosciutto e formaggio. Ma con aggiunta di altri cibi come i peperoni. E pure pesce e tortilla di patate.

Empanada: piatto tipico dell’America Latina famoso in tutto il mondo. Si tratta di fagottini di pasta ripieni con le verdure. Oppure con la carne per quello che è un piatto che ha origine in Cile ed in Argentina. Per poi diffondersi fino alle Filippine.

Tacos: si tratta del piatto tipico messicano tra i più conosciuti al mondo. Piegate su loro stesse, i tacos sono delle tortillas di farina di frumento o di mais. Condite al loro interno con ogni tipo di delizia. Ci sono infatti i tacos a base di manzo. Ma anche quelli di pesce.

Coleslaw: si tratta di un’insalata diffusa negli Stati Uniti. La ricetta è a base di cavolo cappuccio crudo con aggiunta di aceto e spezie. Ma c’è pure la versione più ghiotta con la maionese.

Pumpkin pie: non è altro che la torta di zucca. Che è un dessert tipico del Nord America. Nel periodo invernale ed in generale quando ci sono importanti ricorrenze. La si trova infatti sulle tavole dei cittadini americani a Natale. Ma anche nel giorno del ringraziamento.

Patatas bravas: piatto originario della Spagna. A base di patate che, a cubetti irregolari, sono fritte nell’olio. E poi servite rigorosamente calde in un mare di salsa piccante.

Falafel: piatto tipico mediorientale. Si tratta di polpette fritte. Con la base costituita da legumi e spezie. Si possono gustare in particolare falafel coi ceci. Ma anche con fave e fagioli. Al loro interno ci può essere pure l’aglio o la cipolla.

Moussakà: è la versione alla greca della parmigiana di melenzane. All’interno dei vari strati della moussakà ci sono pure patate e carne.