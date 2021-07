In queste settimane ci siamo trovati spesso ad essere molto accaldati. Per questa ragione ogni tanto vogliamo trovare qualche modo per rinfrescarci. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di essere al fianco dei lettori in queste situazioni. Recentemente, ad esempio, abbiamo indicato come mangiare le cose giuste ci permette di evitare dei colpi di calore.

Uno degli alimenti più amati in questo periodo è il gelato. Esso è goloso e allo stesso tempo ci dà sollievo dalla calura. Tuttavia, a volte ci dà anche fastidio, perché ci fa venire il suo tipico mal di testa. A volte esso si verifica anche con granite ed altre bevande molto fredde. Oggi vediamo come risolvere questo problema senza difficoltà. Ecco le maniere per evitare facilmente il mal di testa dovuto al gelato.

Le ragioni di questo dolore

Gli studiosi hanno analizzato a lungo il fenomeno. La causa di questo dolore è dovuta ad una vasocostrizione dei capillari dovuti al freddo, seguita ad una vasodilatazione dovuta al caldo dell’ambiente circostante. Questi rapidi cambiamenti generano il dolore.

Per fortuna, però, ci sono maniere per evitarlo e sono anche semplici.

Innanzitutto, evitiamo di mangiare troppo gelato in un sol boccone o mangiarlo troppo rapidamente. Se, invece, veniamo colpiti dal mal di testa, beviamo un po’ d’acqua che sia meno fredda. In alternativa, troviamo qualche metodo per riscaldare la zona del palato, ad esempio respirando con le mani che coprono la bocca.

In ogni caso, è bene non farsi prendere dal panico, perché dopotutto si tratta di un mal di testa piuttosto innocuo, anche se fastidioso. Non è quindi il caso di prendere un’aspirina o qualche medicinale per il mal di testa, anzi è meglio evitarli. Inoltre, è un dolore che passa molto velocemente, quindi anche se aspettiamo e basta non dovremmo avere problemi.