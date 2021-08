Appassionarsi al mondo delle piante non significa diventare schiavi dello shopping verde. Anche se c’è da ammettere che per molti è diventata una vera e propria “dipendenza”. La scarica di adrenalina che provoca la sfida di portare a casa una pianta nuova e doversene occupare al meglio è quasi irresistibile.

Se però in casa non abbiamo più spazio, c’è un altro modo con cui placare la “sete di verde” ed è quello di leggere di piante. Ma non noiosi manuali botanici, quelli sono per biologi e scienziati. Per noi gente comune ci hanno pensato comuni appassionati che hanno deciso di condividere la loro esperienza facendo del verde un lavoro a tutto tondo anche attraverso la scrittura.

Questi sono consigli per una piacevolissima e semplice lettura sull’argomento più amato e di tendenza in questo momento.

Ecco le letture più interessanti e utili per curare le piante più un suggerimento originale

La prima è il “Diario di un’aspirante pollice verde. Crea, coltiva e cura la tua giungla felice” Di Alice Delgrosso ed. EIFIS Editore. Si tratta del secondo libro scritto dalla blogger conosciuta col nome di Ellis che ha fatto dell’amore per le piante il suo lavoro, ottenendo grande successo. Questo libro è a metà strada fra un manuale e un diario. Perché le sole nozioni non sono sufficienti per accudire bene le piante. È necessario affinare una personale sensibilità verso questo mondo tanto diverso da noi attraverso preziose annotazioni che potremo appuntare proprio su questo volume seguendo la sua utile guida.

La seconda lettura che consigliamo è “Il gruppo di piantisti anonimi” Di Rossella Grenci ed. Rossini Editore. Un piacevolissimo e sorprendente romanzo in cui i protagonisti sono i partecipanti a un gruppo di “piantisti anonimi” che cercano di uscire dal tunnel della dipendenza dal verde. Storie comuni, bizzarre e paradossali che fanno sorridere e riflette allo stesso tempo. Sicuramente ognuno di noi troverà un pezzetto di sé nel racconto dei personaggi.

Infine proponiamo “Plant Revolution” di Stefano Mancuso ed. Giunti Editore. Beh non poteva mancare una lettura più autorevole ma allo stesso tempo semplice e illuminante. Non si può non passare attraverso le parole di Mancuso se ci si vuole addentrare nell’universo del verde. Il viaggio che si compie attraverso le pagine di questo libro ci porterà a un inevitabile cambiamento. Non è più possibile osservare il mondo che ci circonda con gli stessi occhi di prima.

Il consiglio in più

Chi di noi lo ha visto da giovane, oggi lo può rivedere con occhi diversi. Mentre per chi se lo è perso, deve guardare il film “Green card. Matrimonio di convenienza” (1990) diretto da Peter Weir. La casa della protagonista, ambientazione principale del film, è letteralmente il sogno di ogni piantofilo!