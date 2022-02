Ecco le insospettabili razze di cani perfette per bambini e per la vita in appartamento

Se stiamo cercando un cane per i nostri bambini e viviamo in un appartamento di città non ci dobbiamo impaurire. Facciamo parte della maggioranza degli italiani e abbiamo tutti le stesse problematiche.

Certo, sarebbe meglio avere una casa grande con un bel giardino per farlo correre e giocare, ma in pochi hanno questo lusso.

Ad ogni modo, ancor prima di voler scegliere un cane dovremmo far capire a tutti i membri della famiglia (non solo ai piccoli) che avere un animale è un vero impegno. Non può rivelarsi un capriccio momentaneo e le nostre abitudini devono cambiare.

I cani hanno le loro necessità e i loro tempi e serve molto impegno per trattarlo bene. Ad ogni modo, ecco le insospettabili razze di cani ideali e perfette per i più piccoli e per i palazzi.

Cavalier king e barbone toy

Il cavalier king lo conosciamo tutti con il nome di Lilli dal meraviglioso film della Disney Lilli e il vagabondo. Il cane in questione è estremamente socievole e vivace, ma quando incontra dei bambini o degli anziani diventa molto docile e affettuoso. L’aggressività non è una sua caratteristica e riesce a essere abbastanza indipendente, ma certamente preferirebbe stare sempre con i suoi padroni.

Invece, il barbone toy è quel cane che ci nobilita già solo con la sua presenza. Ha un portamento estremamente raffinato e il suo temperamento giocoso ci riesce a far sentire tutti dei bambini. Di dimensioni piccole, il barbone toy è un cane fedele ma che ha bisogno di lunghe passeggiate nei parchi per stare bene.

Un’altra razza perfetta per queste necessità è il golden retriever: simile al labrador retriever è anch’esso un cane molto fedele che ama il gioco con i bambini ma riesce a stare anche molto bene in appartamento. Se abituato bene, riesce anche ad andare d’accordo con eventuali gatti.

Se, però, viviamo in appartamento davvero piccolo pensiamo soprattutto al Maltese: cane davvero piccolo che si rivela un grande difensore degli spazi e delle persone. In molti, infatti, lo usano come cane da guardia e il suo temperamento difensivo farà capire ai più piccoli di avere sempre un alleato dalla loro parte.

Infine, parliamo del beagle. Cane da caccia per eccellenza in Inghilterra è conosciuto come il cane dei nobili. Questo cane è capace di star molto tempo con i bambini anche senza dover correre dappertutto.

