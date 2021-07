Quando programmiamo la giornata al mare e siamo in famiglia spesso abbiamo bisogno di organizzare e preparare un pranzo che sia leggero ma anche gustoso. Se poi è anche semplice e veloce da preparare ancora meglio.

Di seguito una ricetta super sfiziosa e facile per preparare le polpettine ai piselli senza nemmeno dover utilizzare la padella. Ecco le gustose polpette vegetariane senza glutine ideali per picnic e pranzi in spiaggia.

Queste polpette sono buone anche fredde perciò molto pratiche per i pranzi fuori casa, sia che si tratti di un picnic in montagna sia che si tratti di un pranzo in spiaggia. Se invece prepariamo le polpettine per un antipasto a casa con amici possiamo servirle con un’ottima salsa d’accompagnamento. Vediamo come fare.

Ingredienti per le polpette:

150 gr di farina di riso;

2 uova;

150 gr di piselli freschi o surgelati;

1 spicchio di aglio;

curry q.b.;

100 gr di parmigiano;

menta;

sale e pepe q.b.

Per la salsa di accompagnamento:

170 gr di yogurt greco;

1/2 spicchio di aglio;

¼ di limone;

2 cucchiai di olio evo;

erba cipollina q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Se abbiamo deciso di usare i piselli surgelati non ci sarà bisogno di scongelarli o cuocerli prima. Basterà tritarli con un frullatore. Sminuzzeremo allo stesso modo anche quelli freschi. In una ciotola unire il trito di piselli, la farina, le uova il curry e il parmigiano. Amalgamiamo il tutto. Tritiamo finemente l’aglio e la menta. Regoliamo di sale e pepe.

Disponiamo un foglio di carta forno su una teglia. Formiamo le polpette nella classica maniera. Meglio se piccole, cuoceranno prima e saranno più pratiche da mangiare anche all’aperto. Versare a filo un pochino di olio evo su tutte le polpette e cuocere in forno statico per 10 minuti a 180°.

Il consiglio

Possiamo preparare una salsa d’accompagnamento sempre in maniera semplice e veloce. Tagliamo al coltello finemente l’aglio e l’erba cipollina. Spremiamo il succo del limone e mettiamo tutti gli ingredienti in una ciotolina amalgamandoli bene bene e facendoli riposare in frigorifero per mezz’ora prima di servire. Ecco le gustose polpette vegetariane senza glutine ideali per picnic e pranzi in spiaggia ma perfette anche come sfizioso aperitivo con gli amici.