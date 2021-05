Con l’arrivo della calda stagione è automatico pensare al gelato e a tutte le sue declinazioni. Lo possiamo gustare in compagnia o da soli, in casa o all’aria aperta, in un’esplosione di colori che diventano immagine di divertimento e freschezza. Le modalità di acquisto e consumo del gelato, i gusti da assaporare e le tendenze dell’estate rimandano uno spaccato della cultura e della storia di un paese. Solo per fare un esempio, nel 2020, anno della pandemia, secondo i dati forniti da Deliveroo si è avuto un incremento degli ordini online di gelato di circa il +113%. In una serie storica, questo balzo verrà associato direttamente al Covid e a tutto quello che comporta. Ecco le golose novità dell’estate 2021 in tema di gusti di gelato più un consiglio su come riciclare le coppette di carta.

Le tendenze del 2021

L’economia verde, l’ecosostenibilità, l’orientamento a un’etica dell’alimentazione (vegetariana e vegana), la riduzione di involucri di plastica trainano anche il mercato del gelato. La tendenza a non mangiare latte vaccino per una decisione consapevole, sta facendo aumentare l’utilizzo dei sostituti del latte (latte di cocco, di soia, di riso). Per rendere il gelato più leggero sta aumentando la tendenza a iniettarne aria all’interno. L’aria contribuisce a creare forme nuove del gelato, oltre a modificarne il gusto e la consistenza. Il packaging diventa compostabile o riciclabile, eco-friendly in generale. E per quanto riguarda i gusti?

In linea con l’incremento degli anni passati, anche quest’anno l’accostamento del gelato al mondo dei vini e formaggi è in crescita. Si hanno così gelati al vino (al Moscato, al Marsala, al Vinsanto) o al formaggio (al Parmigiano Reggiano per esempio).

Secondo quanto emerso nel Gelato Day, però, il gusto che caratterizzerà l’estate 2021 sarà il Mantecado, una celebrazione della cultura spagnola. Si tratta di un gelato alla vaniglia con salsa di arance e scaglie di cioccolato fondente.

Un consiglio su come riciclare le coppette di carta

Una volta gustato il nostro gelato, possiamo riciclare le nostre coppette di carta in questo modo:

a) facciamo dei buchi alla base con dei punteruoli o con un cacciavite;

b) riempiamo la coppetta con del terriccio;

c) piantiamo all’interno delle spezie come menta, basilico o rosmarino.

Non resta che assaggiare il Mantecado per inaugurare la tanto attesa estate 2021.