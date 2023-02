Ecco le frittelle più amate del momento: leggere e sfiziose, non lasciano odore di fritto in cucina

Un dolce Carnevale con queste frittelle light ma gustosissime da fare a casa in 20 minuti senza friggere.

Nonostante sia lunedì, per alcuni il relax del weekend può continuare senza interruzione grazie al ponte di Carnevale. Chi è riuscito a organizzarsi, ne avrà quasi certamente approfittato per prenotare una mini vacanza in coppia o con la famiglia. Ma anche chi è rimasto in città può a suo modo consolarsi con qualcosa di dolce. Tra chiacchiere e frittelle glassate o farcite in tanti modi diversi e tanti altri dolci tipici, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tutto quello che dobbiamo fare è andare in pasticceria e tornare a casa con un vassoio di queste prelibatezze: la giornata prenderà tutta un’altra piega. In ogni caso, c’è chi potrebbe trovare un po’ pesante la frittura che caratterizza alcuni di questi dolciumi. Inoltre, anche chi soffre di eventuali intolleranze potrebbe preferire una preparazione casalinga. A tal proposito, ecco le frittelle più amate del momento: leggere e sfiziose, facilissime da fare e soprattutto cotte al forno.

Le frittelle di mele: ingredienti e preparazione

Innanzitutto, una precisazione: non c’è il classico impasto tipo bignè, perché sono le mele ad essere assolute protagoniste della base del dolce. Questo lo porta di per sé ad essere più leggero, oltre al fatto che appunto, come anticipavamo, non è prevista alcuna frittura in padella. Una volta che abbiamo sbucciato le mele e le abbiamo private del torsolo, tagliamole a fette regolari, che comunque non devono risultare troppo spesse. Affinché rimangano succose e non si ossidino, lasciamole a bagno in acqua e limone mentre ci dedichiamo alla preparazione della pastella.

Prendiamo un contenitore e, con l’aiuto delle fruste, amalgamiamo 2 uova con 150 ml di latte e 200 g di farina, da aggiungere gradualmente. Concludiamo con un pizzico di sale, qualche piccola scorza di limone e un cucchiaino di zucchero vanigliato. Se desiderate un aroma più speziato, non dovrete fare altro che aggiungere un pizzico di cannella all’impasto. Ottenuto un composto liscio e senza grumi, intingiamovi le fette di mela per poi distribuirle su una teglia e cuocerle a 180°C per 25 minuti. Quando risulteranno ben dorate, togliamo dal forno e spolveriamo a piacere con un po’ di zucchero prima di portarle in tavola.

Ecco le frittelle più amate del momento: leggere e sfiziose, da cucinare in tanti modi diversi

In ogni caso, anche la ricetta delle frittelle di mela può essere soggetta a rivisitazioni, a seconda dei gusti. Ad esempio, si possono servire con delle mini banane, anch’esse avvolte dalla stessa pastella che abbiamo appena descritto. In questo modo, si varia un po’ il gusto senza bisogno di creme e guarnizioni varie. È possibile anche arricchire la pastella con briciole di amaretti oppure usarle al posto dello zucchero per spolverare le frittelle una volta sfornate.

Nel caso specifico in cui si hanno a disposizione mele cotogne, il consiglio è di aggiungere un cucchiaino di liquore all’impasto e glassare con miele. E chi non ne vuole proprio sapere di crema classica o chantilly, oppure anche al cioccolato o al pistacchio, può abbinare le frittelle alla marmellata. Più precisamente, le frittelle di mela sono ottime con confettura di lamponi o albicocca.