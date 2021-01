Carnevale si avvicina, ma quest’anno nessuna festa in maschera. Sia per i grandi che per i bambini purtroppo. Quindi come consolarci se non con delle frittelline gustose?

La ricetta di oggi non sarà la solita ricetta di frittelle. Infatti non useremo un impasto a base di farina, ma le prepareremo con il riso.

Ingredienti per circa 6 porzioni

500gr di riso carnaroli;

6 cucchiai di zucchero semolato;

mezzo litro di latte;

mezzo litro di acqua;

3 uova

2 tuorli;

60gr di uvetta (opzionali);

3 cucchiai di farina;

mezza bustina di lievito per dolci;

1 limone biologico;

zucchero a velo;

olio di semi per friggere.

Ecco le frittelle dolci facili e gustose che piacciono a grandi e piccini

Prima di tutto prendiamo una pentola e riempiamola con il latte e l’acqua. Aggiungiamo lo zucchero e il limone in fette. Facciamo cuocere il riso secondo i tempi riportati sulla confezione. Circa 18minuti. Continuando a mescolare spesso per evitare che si bruci e attacchi sul fondo. Prima di togliere la pentola dal fuoco, se vogliamo questo è il momento di aggiungere l’uvetta. Precedentemente ammorbidita.

Ora trasferiamo il riso in una ciotola, togliendo le fette di limone. E lasciamo raffreddare. Dopo di che aggiungiamo i 3 cucchiai di farina e la mezza bustina di lievito. Poi le 3 uova intere e i 2 tuorli. Mescoliamo il composto amalgamandolo bene. Dovrà avere una consistenza abbastanza densa. Se risulta troppo liquido basterà aggiungere un po’ di farina.

Si passa alla frittura. Prendiamo una pentola alta e versiamo l’olio di semi. Quello di arachide è il migliore per ottenere una frittura croccante. Aspettiamo che si riscaldi e con due cucchiai creiamo delle palline. E le friggiamo finché non risultino dorate. Le trasferiamo su della carta assorbente e lasciamo che perdano un po’ di olio. Non ci resta che metterle in un piatto e cospargerle di zucchero a velo.

Ed ecco le frittelle dolci facili e gustose che piacciono a grandi e piccini. Uno snack da gustare al volo o seduti comodamente sul divano. Si possono realizzare senza uvetta, o con delle gocce di cioccolato. Provare per credere, una tira l’altra.

Approfondimento

