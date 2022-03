L’arrivo della primavera ci porta davvero tante novità. Le giornate si allungano e i colori delle nostre città cominciano a cambiare. Infatti, moltissime piante cominciano a fiorire e le persone osano rimettersi dei vestiti appariscenti.

Tuttavia, l’arrivo della primavera non potrebbe essere completo se non cambiassimo anche qualche cosa in noi. C’è chi si taglia i capelli e chi comincia a comprare dei capi d’abbigliamento più adatti alla stagione calda. In definitiva, però, ciò che cerchiamo sempre di avere a marzo e ad aprile è un profumo in linea con la primavera.

Cerchiamo delle fragranze fresche, delicate e che ci facciano pensare ai fiori. In particolare, ecco le fragranze e i profumi di primavera da provare per sentirci in un prato fiorito.

Le fragranze attorno alla rosa

Le maggiori case produttrici di profumi non hanno alcun dubbio. Per questa primavera 2022 l’aroma più in voga sarà la rosa nelle sue varie declinazioni.

Tuttavia, l’aroma della rosa lo possiamo trovare sia in purezza sia associato ad altre fragranze che si accompagnano benissimo insieme. Agrumi e spezie sono le più gettonate, vediamo insieme quali scegliere.

Un’importante casa di produzione cosmetica francese ha associato la rosa damascena alla centifolia. La lavorazione è eseguita con estratti di foglie dei roseti e dei boccioli. I più fini riescono anche a sentire un indizio di carciofo, litchi e camomilla.

Invece, se restiamo in Italia troviamo che l’aroma della rosa si associa a quello del kiwi e del gelsomino. L’insieme è estremamente femminile e compiace le donne di qualunque età.

Ecco le fragranze e i profumi di primavera da provare per donne di tutte le età anche 60 anni

Se vogliamo però aggiungere un po’ di sensualità alla composizione, dobbiamo necessariamente trovare delle spezie più decise, come ad esempio il pepe rosa.

Tra l’altro, questa fragranza si sposa benissimo con il fiore d’arancio, che riesce ad attenuare un po’ le sue parti più spigolose.

Altre fragranze primaverili che sono intramontabili riguardano gli odori del bosco in primavera. Quindi muschio, mirtillo e rosa ma associate al geranio e al mandarino.

Infine, se vogliamo invece avere un profumo più delicato e più gentile, cerchiamo soltanto i fiori. Le note di ninfea, di vaniglia e di fiori d’arancio combinate insieme regalano delle emozioni uniche e ci fanno sentire sempre al nostro posto.

