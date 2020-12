Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando apparecchiamo la tavola a Natale cerchiamo sempre qualcosa di speciale che faccia sentire più importante la festa. Oltre l’albero che ha un ruolo fondamentale, l’attenzione è rivolta al cibo da preparare. Ci soffermiamo a scegliere le bevande, i primi, i secondi e non ultima e né meno importante, la preparazione adeguata dei dolci. E quindi ecco le favolose palline dolci di Natale, un’idea tutta originale. Una tavola allegra deve avere necessariamente questi dolciumi a Natale.

Ingredienti per sei palline dolci

200 gr zucchero;

200 gr farina;

50 gr cacao;

125 gr burro;

4 uova;

1 pizzico di sale;

½ bustina lievito per dolci;

250 gr formaggio spalmabile;

50 gr zucchero a velo;

1 gr di albume;

1 limone.

Preparazione

In una ciotola, unire cacao, lievito e farina. A parte montare con lo zucchero le uova. Al composto aggiungere il burro e unire le farina, infine amalgamare il tutto. Il risultato deve essere un composto omogeneo e denso. A questo punto dobbiamo avere degli stampini che abbiamo precedentemente infarinato e imburrato nei quali distribuire il composto. Riponiamoli nel forno preriscaldato e programmato per la ventilazione per 15- 20 minuti.

Nel frattempo è utile preparare la glassa al formaggio mentre i dolcetti si raffreddano. In una ciotola unire il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo. Con l’aiuto di un cucchiaio prendere la crema che abbiamo preparato e facciamo il ripieno delle palline. Con l’albume e lo zucchero a velo e il limone, otterremo la glassa. La forma che abbiamo ottenuto è quella di una semisfera che una volta aggiunta l’imbottitura di una, si copre con l’altra. Versare la glassa dall’alto verso il basso ottenendo una decorazione per la graziosa pallina. Possiamo aggiungere anche altre decorazioni a piacere. Per finire prendiamo una carta rossa molto fina e incartiamole una per una, stringendole in alto con un fiocco rosso. Ed ecco le favolose palline dolci di Natale pronte per arricchire la nostra tavola.