Nella tarda primavera del 2020, l’ex Governo Conte mise in piedi uno speciale Bonus teso a ottenere 2 risultati. Dare lavoro alle aziende del turismo, messe in ginocchio dal primo lockdown e offrire ai cittadini un sostegno per fare vacanza dopo i mesi più bui della pandemia.

Il decreto Rilancio introdusse quindi il Bonus vacanze, uno sconto sul prezzo dei servizi offerti dalle aziende turistiche sul territorio nazionale. Infine il successivo decreto “Milleproroghe” né spostò al 31 dicembre 2021 i termini per il suo utilizzo (è la stessa scadenza per vincere una di queste e-bike in palio).

Al dicembre 2020 erano stati generati all’incirca 1,8 milioni di voucher, due terzi dei quali (poco più di 1,2 milioni) risultano già spesi. Chi ancora dispone del voucher potrà utilizzarlo per fare vacanza durante le festività di fine anno? La risposta è positiva, pertanto ecco le famiglie fortunate che faranno le vacanze di Natale e Capodanno con lo sconto fino a 500 euro.

Come ottenere fino a 500 euro di sconto con il Bonus vacanze?

La misura consiste in un voucher di importo fino a 500 euro. Il titolare lo potrà utilizzare per pagare servizi e pacchetti turistici offerti in ambito nazionale. L’offerta potrà provenire da imprese turistiche ricettive, agriturismi, bed and breakfast, agenzie viaggi e tour operator.

Il voucher prevede una soglia ISEE fissata in 40.000 euro, con attestazione tramite DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Il voucher potrà essere speso da un solo componente del nucleo familiare, anche diversa dalla persona che lo ha richiesto. Infine ricordiamo che dovrà essere speso in un’unica soluzione, un’unica struttura ricettiva o presso un solo tour operator o agenzia viaggi.

A quanto ammonta lo sconto?

Come anticipato, l’importo del Bonus varia in funzione del numero dei membri che compongono il nucleo familiare. In particolare, vale quanto segue:

150 euro per i nuclei composti da una sola persona;

300 euro per i nuclei composti da 2 persone;

500 euro, infine, per i nuclei composti da 3 o più persone.

È bene infine precisare che dopo il 2020 il Bonus non è stato più riconfermato. Quindi chi non lo ha chiesto lo scorso anno non lo può chiedere adesso. Inoltre chi lo ha chiesto e già speso non lo può richiedere. In sostanza potranno beneficiarne solo coloro i quali lo hanno chiesto nel 2020, lo hanno ottenuto e non ancora utilizzato. L’importante è utilizzarlo entro il 31 dicembre 2021.

Ecco le famiglie fortunate che faranno le vacanze di Natale e Capodanno con lo sconto fino a 500 euro

Infine, ricordiamo che l’incentivo è utilizzabile per l’80% sotto forma di sconto immediato per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore.

Il restante 20%, invece, potrà essere scaricato come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. La detrazione andrà a beneficio al componente del nucleo familiare a cui verrà intestata la fattura del soggiorno.

Ricordiamo anche che nel 2022 dovrebbe arrivare questo nuovo interessante Bonus. Al riguardo siamo ancora in attesa dell’ok del Parlamento.

