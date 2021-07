L’orto è diventato una grande passione per tantissimi italiani. Forse è anche dovuto al fatto che siamo stati chiusi in casa tanto tempo, quindi abbiamo dovuto trovare occupazioni casalinghe. In ogni caso, ora tantissime persone stanno cercando di diventare coltivatrici provette.

Per poter avere un raccolto davvero rigoglioso, però, bisogna stare attenti a tante cose diverse. Dobbiamo spesso fare fronte a situazioni particolari. Recentemente, ad esempio, abbiamo indicato la maniera per bagnare le piante anche quando andiamo in vacanza, così che non muoiano mentre siamo al mare.

Oggi, invece, parliamo di uno dei temi più sentiti da coloro che provano a coltivare l’orto, ovvero i vari parassiti che lo mettono in pericolo. Per evitare che i nostri ortaggi siano danneggiati gravemente, consigliamo una grandiosa coppia di piante che fanno al caso nostro. Ecco le due straordinarie verdure da piantare nell’orto per tenere lontani i parassiti.

La sinergia vincente

Uno dei temi più importanti quando si coltiva è capire quali sono le piante che stanno bene insieme. Piantando vicini due ortaggi precisi, infatti, si possono avere delle sinergie che fanno bene a tutto l’orto.

Questo è, ad esempio, il caso della coppia che andiamo a vedere oggi, ossia porro e carote. Esse infatti hanno delle caratteristiche particolari che le rendono perfette insieme.

Le carote sono attaccate da un tipo ben preciso di parassita, chiamato Chamaepsila rosae, che rilascia delle larve che uccidono la carota. Questo parassita attacca anche altre verdure, come il sedano ed il prezzemolo. Il porro, invece, è attaccato dal tipo di falena chiamato Acrolepiopsis assectella, che danneggia anche aglio e cipolle.

Fortunatamente, le carote scacciano i parassiti del porro, e viceversa. Quindi, la loro sinergia riesce a cacciare due insetti molto pericolosi che mettono in pericolo una grandissima quantità di piante. Insomma, sappiamo cosa piantare nell’orto.